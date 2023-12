O suspense psicológico desconhecido da Netflix que você vai querer assistir duas vezes

No filme “O Aviso” (2018), dirigido por Daniel Calparsoro, somos imersos em um universo onde o cotidiano e o extraordinário se entrelaçam de maneira surpreendente. A narrativa, impregnada de suspense e drama, segue a jornada de Jon, interpretado com intensidade por Raúl Arévalo. Calparsoro habilmente constrói uma trama em que o passado e o presente colidem, trazendo à tona segredos escondidos e verdades dolorosas.

Jon, uma mente brilhante e atormentada, vê sua vida desmoronar em uma espiral de obsessão e desespero. O filme habilmente utiliza flashbacks para desvendar os eventos que moldaram o destino trágico de Jon, entrelaçando sua história com a de outros personagens cruciais. O roteiro, desenvolvido por Chris Sparling e Patxi Amézcua, é uma orquestração magistral que tece cada elemento da história com precisão, mantendo o espectador atento a cada reviravolta.

O encontro fatídico na loja de conveniência, onde Pablo (Aitor Luna) é baleado, atua como um catalisador para uma série de eventos que revelam uma intricada teia de coincidências e destinos cruzados. Calparsoro explora a fragilidade da mente humana, apresentando um protagonista cuja obsessão o leva a uma busca frenética por respostas, enquanto luta para manter sua sanidade.

O filme também aborda a relação complexa entre Jon e sua ex-namorada Andrea (Belén Cuesta), acrescentando camadas de profundidade emocional à trama. A performance de Arévalo é um ponto alto, transmitindo com maestria a agonia interna de Jon, enquanto ele se depara com a possibilidade de que seu destino estava entrelaçado com o de Pablo de maneiras que ele nunca poderia ter previsto.

Em um enredo paralelo, somos apresentados a Nico (Hugo Arbues) e sua mãe Lucía (Aura Garrido), cujas vidas são afetadas indiretamente pelas ações de Jon. A dinâmica entre mãe e filho é retratada com sensibilidade, mostrando como o amor e a proteção podem se transformar em uma força motriz na luta contra adversidades inimagináveis.

A direção de Calparsoro é notável por sua habilidade em manter um equilíbrio entre o suspense e o desenvolvimento de personagens, criando um ambiente onde cada cena contribui significativamente para o avanço da história. A narrativa se desenrola com um ritmo que mantém o espectador engajado, enquanto o mistério se aprofunda e os segredos são lentamente revelados.

O filme culmina em um final que é tanto chocante quanto revelador, trazendo à luz as consequências inesperadas das ações de cada personagem. “O Aviso” é um exemplo de cinema que não apenas entretém, mas também provoca reflexões profundas sobre destino, escolhas e as complexas teias que tecemos em nossas vidas. A habilidade de Calparsoro em criar um filme que é ao mesmo tempo envolvente e pensativo estabelece “O Aviso” como uma obra memorável no panorama cinematográfico atual.

Filme: O Aviso

Direção: Daniel Calparsoro

Ano: 2018

Gêneros: Suspense/Drama

Nota: 9/10