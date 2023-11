Último dia para assistir a um dos filmes mais belos do catálogo da Netflix, que encantará todos os apaixonados por livros

“A Livraria”, dirigido por Isabel Coixet e inspirado na obra de Penelope Fitzgerald, é um filme que retrata a determinação e o amor pela literatura de Florence Green, interpretada com maestria por Emily Mortimer. Situado na pitoresca East Anglia na Inglaterra dos anos 1950, o filme convida o espectador a mergulhar em um mundo onde os livros são refúgios para almas inquietas e sonhadoras. Florence, viúva resiliente, desafia as convenções sociais ao abrir uma livraria em uma cidade pequena, incitando um turbilhão de reações entre os moradores locais.

A trama se desdobra entre os delicados corredores da literatura e as intrincadas dinâmicas sociais da época. A escolha audaciosa de Florence em promover “Lolita”, de Vladimir Nabokov, serve como um símbolo da tensão entre a modernidade literária e as tradicionais concepções culturais. Este ato de rebeldia literária rapidamente coloca Florence no caminho de Violet Gamart, vivida de forma impecável por Patricia Clarkson, uma figura influente da sociedade local que vê na livraria uma ameaça ao seu domínio e ao status quo.

O filme brilha ao explorar a complexidade das relações humanas em um ambiente aparentemente simples. A resistência de Violet à livraria de Florence é mais do que uma disputa por um imóvel; é uma batalha de ideais e de influência. Entre os aliados de Florence está Edmund Brundish, interpretado pelo sempre carismático Bill Nighy, um amante de livros recluso que vê na nova livraria um farol de esperança e mudança.

A cinematografia de Jean-Claude Larrieu, com sua paleta de cores vivas e detalhes meticulosos, captura a essência da Inglaterra rural, contrastando a paixão de Florence pelo mundo dos livros com as duras realidades que ela enfrenta. A música de Alfonso de Vilallonga adiciona uma camada de emoção e profundidade, enriquecendo a narrativa.

“A Livraria” não é apenas uma história sobre a abertura de um estabelecimento comercial; é um exame cuidadoso do impacto da cultura e da literatura em uma sociedade resistente à mudança. Florence Green, com sua persistência e amor pelos livros, representa um espírito indomável, desafiando as convenções e enfrentando adversidades com uma graça admirável. O filme, assim, se torna um tributo não só à literatura, mas também à amizade, à determinação e à força do espírito humano diante dos desafios.

Filme: A Livraria

Direção: Isabel Coixet

Ano: 2017

Gênero: Drama

Nota: 9/10