Com 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, suspense na Netflix está entre os mais vistos em 80 países

“Noites Cruéis” é uma obra cinematográfica concebida e dirigida por Zach Cregger. Embora sua trama não se origine de uma obra literária, Cregger foi inspirado após a leitura de “The Gift of Fear: Survival Signals That Protect Us from Violence”, de Gavin de Becker, um guia popular que auxilia na identificação de sinais de perigo e violência, capacitando as pessoas a tomar medidas de proteção adequadas.

O livro de Becker, direcionado principalmente a mulheres, adolescentes e crianças, incitou Cregger a criar um curta-metragem sobre a negligência de sinais de alerta por parte de uma mulher. Com o tempo, esse conceito evoluiu para uma narrativa mais elaborada.

Apesar de enfrentar rejeição de várias produtoras, incluindo a A24, Cregger conseguiu um investimento de 4,5 milhões de dólares da 20th Century Fox para o filme, um orçamento considerado modesto em Hollywood. Surpreendentemente, o filme superou as expectativas financeiras e recebeu elogios da crítica.

A escrita de Cregger transcende a superficialidade. Embora a premissa inicial do enredo possa parecer simples, sua intenção subjacente é expor a verdadeira monstruosidade dos homens, contrastando com a constante luta das mulheres pela sobrevivência.

A protagonista, Tess (interpretada por Georgina Campbell), chega a Brightmoor, Detroit, para uma entrevista de emprego. Em uma noite tempestuosa, o bairro se revela sombrio. Ao chegar na hospedagem alugada pelo Airbnb e não encontrar as chaves, a ansiedade aumenta. Depois de tentar em vão contatar os responsáveis, ela avista uma luz na sala através da janela. Ao tocar a campainha, descobre outro hóspede, Keith (interpretado por Bill Skarsgard), que a acolhe e permite que ela fique com o único quarto disponível. Apesar da desconfiança inicial, Keith conquista a confiança de Tess após uma conversa franca.

Durante a noite, Tess é despertada por barulhos na sala e encontra Keith em meio a um pesadelo. Apesar do desconforto causado pela presença do estranho na hospedagem, sombras nas paredes sugerem a presença de algo mais sinistro.

Ao amanhecer, Tess percebe a deterioração e a desolação do bairro. Apesar disso, decide permanecer, desenvolvendo uma conexão com Keith.

O cerne do filme reside no monstro oculto no porão: uma mulher deformada e perturbada que anseia por maternidade. Ao explorar sua história obscura, a narrativa revela como ela se tornou a criatura que é.

“Noites Cruéis”, disponível na Netflix, pode não ter executado sua premissa da melhor maneira, mas o roteiro de Cregger é dotado de um potencial extraordinário. É um filme de terror que mantém uma tensão constante, mantendo os espectadores enredados em uma angústia crescente, enquanto lança luz sobre as violências sofridas pelas mulheres e a hostilidade inerente ao mundo.

Filme: Noites Brutais

Direção: Zach Cregger

Ano: 2022

Gênero: Terror/Mistério/Suspense

Nota: 8/10