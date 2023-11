Divertida e encantadora, comédia romântica com Keanu Reeves e Winona Ryder, no Prime Video, é uma terapia para a alma

Casamentos escondem armadilhas que perturbam a vida de todos quantos se proponham a tomar parte daquele registro estritamente particular da intimidade de duas pessoas. Em se falando da cerimônia que define aos olhos da Igreja (ou nem sempre), da comunidade e da lei, nessa ordem, a união formal de quem se ama, deveria haver alguma norma a fim de que se evitassem contratempos e vexames — dos que não se encontram no altar, diante de um sacerdote ou juiz —, um dos aspectos a que “Com Quem Será?” se dedica a expor, ora com humor cáustico, ora com um ligeiro incentivo à misantropia, mas sobretudo com honestidade.

O ótimo filme de Victor Levin abre um leque de possibilidades para um casal improvável, começando pela gentileza civilizada, indo para a desabrida intolerância e daí para o ódio quase explícito, quando, afinal, se insinua uma promessa de dias rosicleres, mas sem obrigação nenhuma para com a eternidade. Em seu roteiro, Levin vai e vem pelas obsessões, paranoias e medos de um par de dois estranhos, que se reconhecem como sobreviventes do amor e, também por essa razão, parecem terem sido feitos um para o outro.

Pela epígrafe, o diretor-roteirista dá um sinal claro do justo cinismo a orientar seu filme, e por extensão a vida de seus protagonistas. Lindsay e Frank partem para a maior aventura que lhes poderia lhes preparar o destino, o casamento, ou melhor, a celebração de um casamento. Em se analisando o modo como se comporta, Frank pensa mesmo que o mundo gira em torno de seu umbigo e que o universo saiu de sua basta cabeleira, e assim ele entra na fila de oito seletos passageiros para o voo até Paso Robles, no condado de San Luis Obispo, sudoeste da Califórnia. Lindsay estava a sua frente, mas ele imagina que com um pouco de conversa mole, sorrisos falsos e muito charme, pode ficar no lugar dela, patranha que a moça detecta logo. Tem início uma discussão moderada em que Lindsay exalta os atributos físicos do novo parceiro compulsório para em seguida jogar-lhe ao rosto suas atitudes indefensáveis; ele contra-ataca batendo abaixo da linha da cintura, sugerindo uma quase certa psicopatologia dela, que tem sempre uma resposta na ponta da língua, certeira, mas sutil, evitando que a baixaria chegue às vias de fato.

Quando finalmente sobem ao avião, não é nenhuma surpresa que fiquem na mesmo banco, nos fundos da aeronave, ainda trocando farpas, quando descobrem que irão para a mesma festa, um casamento de destino, como se lê no título original, “a coisa mais esnobe” que o homem já pôde ter inventado nas palavras de Lindsay — e quem é capaz de discordar? A situação torna-se ainda mais patética no momento em que ficam sabendo que Lindsay saiu há não muito tempo de um relacionamento com o noivo, que é meio-irmão materno de Frank. Inverossímil? A vida prega-nos peças bem mais instigantes.

Com ligeiras variações, “Com Quem Será?” continua vibrando nesse diapasão, uma crônica de costumes sobre a paixão, o amor e, por evidente, o matrimônio, pelo menos até depois do meio do segundo ato, quando Lindsay e Frank protagonizam a cena de sexo mais esdrúxula que o cinema já produziu, numa pradaria cheia de carrapatos e um puma à volta. Na quarta produção que estrelam juntos, Winona Ryder e Keanu Reeves deixam claro que não se levam a sério, submetendo-se à insânia do texto para fazer reais aquele homem e aquela mulher que mais parecem saídos de um pesadelo conjugal de alguém que ostenta uma convicção firme de ter escolhido se amarrar.

Depois da primeira transa, eles repetem a experiência numa cama, e, sem nenhum pasmo, o romance começa a despontar — malgrado ninguém atreva-se a dizer que é sempre. Ryder e Reeves são a própria história, com exemplos de desencontros e grandes achados em sua vida pessoal, cercados de um batalhão de figurantes que, talvez, deixem tudo menos solitário para eles e farsesco, para o público. Mas se fossem só os dois ninguém acusaria a diferença.

Filme: Com Quem Será?

Direção: Victor Levin

Ano: 2018

Gêneros: Romance/Comédia

Nota: 9/10