O filme hipnotizante da Netflix que te levará para dentro dele e te desafiará a sobreviver

“Contra o Gelo” é um mergulho arrebatador no desafio humano diante da natureza implacável. A produção islandesa, a primeira da Netflix no país, traz à tona uma narrativa baseada em fatos, tão crua quanto emocionante, capturando o espectador em sua teia de aventura e sobrevivência.

O filme, dirigido por Peter Flinth, narra a jornada de Ejnar Mikkelsen (interpretado por Nikolaj Coster-Waldau) e Iver Iversen (Joe Cole), dois exploradores que se embrenham nas condições inóspitas da Groenlândia para encontrar os restos de uma expedição perdida. O que se segue é um estudo minucioso da resistência humana diante dos rigores da natureza, pontuado por atuações que refletem a evolução emocional e psicológica dos personagens.

O minimalismo visual é uma escolha acertada da produção, que optou por filmar nas locações reais, evitando ao máximo o uso de efeitos computadorizados. Isso não só confere autenticidade às cenas, como também intensifica a experiência sensorial do espectador. A fotografia de Torben Forsberg merece destaque especial, com suas tonalidades frias e a exploração das vastas e desoladas paisagens árticas, encapsulando a solidão e a insignificância da existência humana.

A narrativa é tecida com um equilíbrio delicado entre realidade histórica e liberdade artística. A jornada de Mikkelsen e Iversen não é apenas uma luta pela sobrevivência, mas também um retrato de como o ser humano pode se adaptar e evoluir mesmo nas circunstâncias mais adversas. A relação entre os dois protagonistas, inicialmente marcada por tensões e diferenças, evolui para uma parceria que transcende o mero companheirismo.

Embora o filme apresente momentos de tensão e angústia, também há espaço para leveza e até um humor sutil, que surge nas interações entre os personagens. Joe Cole, em particular, traz um toque de vivacidade ao seu papel, contrastando com a abordagem mais contida de Coster-Waldau. Essa dinâmica entre os atores enriquece a história, adicionando camadas de complexidade ao relacionamento dos personagens.

“Contra o Gelo” também reflete sobre as consequências da exploração humana, tanto nas esferas geográfica quanto histórica. A busca incessante pelo desconhecido, que marca a era das grandes explorações, é retratada com uma honestidade que não deixa de apontar as tragédias e os erros cometidos no passado. Este aspecto confere ao filme uma dimensão educativa, lembrando o espectador das muitas facetas da história humana.

“Contra o Gelo” é um filme que, apesar de suas eventuais falhas narrativas e ritmo por vezes desigual, oferece uma experiência envolvente e reflexiva. É um lembrete da resiliência humana e da nossa eterna fascinação pelo desconhecido. A produção, em sua essência, é uma celebração da força do espírito humano diante das adversidades, um tema universal e atemporal.

Filme: Contra o Gelo

Direção: Peter Flinth

Ano: 2021

Gênero: Drama/Aventura/Biografia

Nota: 9/10