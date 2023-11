O melhor filme da Netflix em 2023 vai fazer você ficar em casa neste final de semana

“O Assassino”, a nova incursão cinematográfica de David Fincher, desvenda um personagem fascinante em sua jornada meticulosa e implacável. Michael Fassbender dá vida a este protagonista, um assassino cuja existência é marcada por uma frieza e calculismo que permeiam cada cena.

A narrativa, tecida com habilidade pelo roteirista Andrew Kevin Walker, oferece um contraste intrigante com a energia de obras anteriores de Fincher, como “Clube da Luta”. Aqui, em “O Assassino”, somos imersos em um ritmo mais pausado, reminiscente de “Garota Exemplar”, que convida o espectador a uma contemplação profunda do mundo interior, meticulosamente organizado, do personagem principal.

Fincher, um cineasta renomado por sua capacidade de sondar as camadas mais sombrias da psique humana, particularmente a masculina, estabelece em “O Assassino” um clima sombrio e carregado de melancolia. O filme assinala o retorno triunfante de Fassbender à arte da atuação, após um interregno de quatro anos. A adaptação da graphic novel de Alexis Nolent e Luc Jacamon, um projeto acalentado por Fincher por vinte anos, agora se materializa em uma narrativa visualmente rica. A voz serena de Fassbender, através da narração, convida o público a se aprofundar na complexa trama da história.

O personagem central, um assassino sem nome, está sempre em um estado de vigilância, alternando entre momentos cotidianos ordinários e a tensão intensa de sua profissão. Seu comprometimento com a excelência é tão absoluto que um único erro — um tiro falhado — deflagra uma cadeia de eventos que testam sua resiliência emocional e profissionalismo. Esse deslize o reconduz à República Dominicana, onde reencontra Magdala (interpretada por Sophie Charlotte), sua parceira, em um momento de crise, impelindo-o a enfrentar emoções que sempre suprimiu.

A cinematografia de Erik Messerschmidt, meticulosa e estilizada, amplifica a trama, refletindo a natureza complexa e sombria do protagonista. Cenas como o encontro do Assassino com a Especialista (Tilda Swinton) em um restaurante, onde o jogo de luzes e sombras realça o diálogo e o simbolismo, capturam a essência enigmática e solitária do personagem principal. A união desta estética visual com a trilha sonora envolvente de The Smiths contribui para uma experiência cinematográfica singular e memorável.

“O Assassino” se sobressai não apenas pela atuação impecável de Fassbender, mas também pela direção artística de Fincher, que emprega cada recurso narrativo e visual para esculpir a complexidade de seu protagonista. O filme apresenta uma fusão de profissionalismo inabalável com as complicações emocionais inerentes à condição humana, um tema abordado com a notável perícia de Fincher. É uma produção que desafia o público a penetrar no âmago de um personagem cuja trajetória é tão meticulosamente orquestrada quanto seu próprio método de operação.

Filme: O Assassino

Direção: David Fincher

Ano: 2023

Gêneros: Thriller/Crime

Nota: 10/10