Tire algum tempo do seu dia e assista a esse filme adorável e encantador na Netflix

Escrito por Jessika Jankert e dirigido por Anders Hazelius, o longa-metragem “Forever” é uma produção sueca rodada em Uddevalla, que narra a jornada de duas amigas apaixonadas por futebol. Se a adolescência é um período difícil, cheio de incertezas, inseguranças, descobertas e medos, para mulheres que praticam um esporte “feito para homens”, as coisas são bastante complicadas. É 2023, mas a maioria das pessoas ainda dizem “não conseguir ver mulher jogando bola” ou que elas são “desajeitadas” para a prática. Uma grande bobagem socialmente implantada. Se algum dia houve uma regra no mundo ocidental que proibia mulheres de jogar, essa regra ficou bem no passado.

Mila (Flutra Cela) e Kia (Judith Sigfridsson) estudam juntas e jogam na mesma equipe, a Linden, há anos. Aos 14, Mila já se destaca em campo e sonha em competir na Gothia Cup, mas apenas um time da cidade poderá ir e, claro, os meninos são prioridade. Quando a jogadora profissional Lollo (Agnes Lindström Bolmgren) assume como técnica do time feminino, Mila é confrontada sobre suas pretensões. Lolla a faz questionar o papel do futebol em sua vida e o que ela pretende abrir mão por ele.

A vida de Mila não é particularmente fácil. Filha de mãe solteira e imigrante, as condições financeiras não são as melhores. Ela sequer tem condições para comprar uma boa chuteira. Mas enquanto a maior paixão de Mila é futebol, Kia, sua melhor amiga, parece cada vez menos interessada no esporte e mais atraída por uma vida social, o romance com Samir (Mustapha Aarab) e as festas do ensino médio. Seus objetivos contrastantes acabam por distanciá-las.

Além disso, Mila tem um temperamento difícil e é indisciplinada, colando a amiga muitas vezes em apuros. Prestes a reprovar na escola, ela também vive pressionada por sua mãe, que não vê o futebol com seriedade e acha que o esporte a atrapalha de ter um bom desenvolvimento escolar. Lollo vê bastante potencial em Mila, mas precisa exercer certa rigidez sobre ela, porque sabe que para ela desenvolver melhor suas habilidades, precisará de mais disciplina, atenção e pontualidade. Mas conforme Lollo testa a paciência e o esforço de Mila, mais percebe sua determinação e vontade de chegar mais longe como futebolista.

Esta não é a única nuance explorada no filme. Há também algumas questões de gênero inseridas na trama. Grande parte delas são protagonizadas por Leo (Joel Forslund-Nylén), que tem inveja das habilidades de Mila e não aceita que uma garota possa jogar melhor que ele. Depois que elas ganham uma partida contra o time masculino, que define que elas irão para o Gothia Cup, as jogadoras começam a sofrer represálias na escola, ridicularização por parte dos meninos, elas são chamadas de lésbicas e Mila e Kia são pressionadas a se beijar durante uma brincadeira de verdade ou consequência.

Tudo isso servirá para testar a paixão de Mila por futebol e ajudá-la superar os obstáculos para ajudar seu time a chegar às semifinais. Mas o sonho de se tornar uma profissional sobreviverá às intensas provações? O filme de Anders Hazelius mostra como o esporte é capaz de transformar pessoas e motivá-las a superarem variados desafios lançados pela vida.

Filme: Forever

Direção: Anders Hazelius

Ano: 2023

Gênero: Drama

Nota: 8/10