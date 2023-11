O filme mais aguardado de 2023, com Michael Fassbender e Tilda Swinton, acaba de estrear na Netflix

Compreendendo a complexidade de um indivíduo imerso em um mundo de crime e frieza, o filme “O Assassino” destaca-se como um estudo profundo da psique de um criminoso. O protagonista, marcado por sua implacabilidade e distanciamento emocional, enfrenta um revés inesperado que abala seu maior orgulho: sua habilidade profissional imaculada.

David Fincher, mestre em decifrar os enigmas da alma humana, em especial os aspectos sombrios da masculinidade, eleva sua narrativa a novos patamares neste trabalho. O filme navega por um oceano de introspecção e desafios, onde cada cena adiciona profundidade e complexidade ao retrato psicológico do personagem principal.

O anônimo assassino de seu mais recente filme pode ser visto como uma sombra do próprio Fincher, um indivíduo que sempre evitou falhas e agora enfrenta seu pior pesadelo. Apesar de compartilharem um traço de perfeccionismo, o personagem e Fincher divergem em suas jornadas. Enquanto o diretor escala novos patamares de excelência, o assassino desmorona, perdido em um mundo que pensava controlar. Este é um dos pontos altos do filme, onde o espectador é confrontado com a dura realidade de que ninguém está completamente a salvo de falhas.

Na pele deste matador, Michael Fassbender entrega uma atuação que desafia categorizações. Ele aguarda, não por uma oportunidade, mas por uma precisão milimétrica, reminiscente do próprio Fincher. Suas peculiaridades, como sessões de ioga autoconduzidas e uma dieta meticulosa, revelam camadas de um personagem cuja existência é marcada por rigor e disciplina. Este método de vida, porém, é posto à prova quando um trabalho dá errado, mergulhando-o em um abismo de dúvidas e incertezas.

Andrew Kevin Walker, reeditando sua colaboração com Fincher de “Se7en — Os Sete Crimes Capitais”, cria um roteiro que é um campo fértil para atores como Fassbender. O ator encapsula a agonia e a euforia de seu personagem, um homem encarregado de eliminar um criminoso, mas aprisionado em um mundo de exigências e expectativas que poucos podem compreender. A narrativa se desdobra em nuances, revelando detalhes do Assassino em momentos inesperados — sua observação das pessoas, seu comportamento em lugares públicos, tudo contribui para a construção de uma figura complexa e profundamente humana.

O erro do Assassino, o disparo falho que mata um inocente, é o catalisador para uma avalanche de questionamentos e medos. Esse incidente o leva a um caminho de fuga e autodescoberta, culminando em uma tentativa desesperada de salvar sua namorada, Magdala. A tragédia da situação é amplificada pela atuação pungente de Sophie Charlotte, que, junto com Fassbender, cria momentos de intensa emoção e humanidade.

“O Assassino”, no fim das contas, é um estudo profundo sobre a natureza da perfeição, erro e redenção. Fincher e Fassbender, em uma simbiose de talentos, entregam uma obra que é tanto um thriller psicológico quanto uma meditação sobre a condição humana. O filme não é apenas um entretenimento, mas uma jornada através da mente de um homem atormentado pela sua própria busca pela perfeição.

Filme: O Assassino

Direção: David Fincher

Ano: 2023

Gêneros: Thriller/Crime

Nota: 9/10