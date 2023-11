Na Netflix, filme com Katie Holmes sobre solidão e autoconhecimento vai elevar seu espírito e tocar sua alma

No filme “Tudo o que Tínhamos”, Katie Holmes faz sua estreia como diretora, apresentando uma história que explora as camadas complexas da experiência humana. O enredo gira em torno de Rita Carmichael, interpretada pela própria Holmes, e sua filha Ruthie, papel de Stefania Owen, enquanto navegam por um espectro de emoções e situações, desafiadas pela instabilidade e incertezas da vida.

A narrativa segue Rita, uma mulher que luta com consequências de escolhas passadas e a difícil realidade de criar sua filha em meio a adversidades como alcoolismo e pobreza. Ruthie, aos treze anos, observa e sofre com as lutas de sua mãe, enquanto ambas buscam estabilidade e aceitação.

Com uma perspectiva renovada, Holmes se distancia de papéis anteriores e assume um personagem que requer maturidade e profundidade. O filme acompanha a fuga da mãe e filha de um ambiente doméstico abusivo, em busca de um novo começo em Boston. Ao longo do caminho, elas enfrentam situações extremas, como pequenos furtos para sobreviver e episódios de vulnerabilidade intensa.

Quando o carro das protagonistas quebra, acabam encontrando refúgio em uma cafeteria, onde a proprietária, Marty, e sua sobrinha transgênero, Peter Pam, interpretada por Eve Lindley, se tornam peças importantes em suas vidas. A dinâmica entre as personagens reflete a complexidade dos relacionamentos humanos e as adversidades enfrentadas por indivíduos marginalizados.

No entanto, o filme por vezes se desvia com subtramas que afastam a atenção da história central. A amizade entre Ruthie e Peter Pam, por exemplo, é uma trama que tinha potencial para ser mais desenvolvida. Holmes, atuando tanto na direção quanto como protagonista, entrega uma representação realista de situações humanas, apesar de em alguns momentos a narrativa se tornar um pouco confusa com várias tramas paralelas.

“Tudo o que Tínhamos” é mais do que um filme; é uma exploração da resistência humana diante das dificuldades, das relações familiares e do crescimento pessoal diante da adversidade. Com essa direção inicial, Holmes indica uma promessa de continuar trazendo histórias que desafiam as convenções e convidam o espectador a uma reflexão mais profunda.



Filme: Tudo Que Tínhamos

Direção: Katie Holmes

Ano: 2016

Gênero: Drama

Nota: 9/10