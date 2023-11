Filme espanhol que acaba de estrear na Netflix é refrescante, poético e, sobretudo, engraçadíssimo

Ser adulto é estar só, só com suas dificuldades, seus temores, angústias, mágoas, ilusões, ódios. Filhos podem ser a âncora que fundeia ou arrasta para o precipício a vida de mulheres e homens melancólicos (ou apenas infantis), um dos temas deslindados pelo espanhol Santiago Segura em “Férias de Verão”, estrelado por ele e outro comediante da pesada — muito mais por este, na verdade. Segura realiza a proeza de contar uma história inventiva, refrescante, poética e, sobretudo, engraçadíssima, dispondo para tanto dos melhores humoristas à mão no cinema europeu hoje.

Versatilidade é a tônica de seu filme, cuja corroteirista, Marta González de Vega, também surge aqui e ali, incorporando uma espécie de superego, responsável por ditar alguma ordem na saborosa anarquia que justifica o enredo e o transcende. Num conto desafetado sobre casamento, amizade, separações, entusiasmos românticos e urgência de recomeços, o diretor fala de sentimentos nobres o bastante para fazer marmanjos repensarem suas atitudes, tomando o cuidado de não prescindir do humor.

Félix, o marido amoroso e pai extremado vivido por Segura, acorda ao lado da mulher, Cristina, personagem de Patricia Conde, e vai preparar o café da manhã. Depois passa no quarto da filha e a acorda, momento em que toma forma outra das emocionantes conexões do filme e o diretor e pai divide o quadro com Sirena, na pele de Carmen, uma menina doce, mas irrequieta, que volta a surgir em muitas ocasiões ao longo da trama. Essa decerto é a mais séria das tantas piadas que o diretor espalha ao longo de cem minutos: toda a dedicação de Félix não é suficiente para que Cristina peça o divórcio, movida pela paixão fulminante por Luis, o terapeuta bonitão, de Fernando Gil. Como desgraça é bobagem, seu chefe o demite quando Félix esperava ser promovido, mas ele não está só em sua desdita: Óscar, o melhor amigo e colega de escritório, também perde o emprego.

O segundo ato é marcado pelas condução plena de saídas deus ex machina de Segura, desculpáveis graças às interpretação maiúscula de Leo Harlem. O bico de recreadores infantis, conseguido por intermédio do cunhado de Óscar, de Antonio Resines, para si e Félix, faz com que embarquem numa jornada inaudita de autodescobertas e redenção, mormente para o anti-herói quase vilanesco de Harlem, enxergando-se, afinal, como um pai bem menos devotado que o amigo, mas capaz de hilariantes insânia pelos filhos, Cristóbal e Laura, de Javier García e Daniela Pintado. Óscar e Félix tornam-se homens plenos, afinal, arrancando da vida o que faltava a cada um para isso. Como se viver fosse divertido como uma temporada num hotel de luxo.

Filme: Férias de Verão

Direção: Santiago Segura

Ano: 2023

Gêneros: Comédia/Infantil

Nota: 9/10