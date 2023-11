Esnobado pela crítica e amado pelo público, comédia romântica com Ralph Fiennes é o filme mais adorável e fofinho que você vai ver na Netflix

Com enredo de John Hughes e Kevin Wade, a adorável comédia romântica “Encontro de Amor”, protagonizada por Jennifer Lopez e Ralph Fiennes, foi inspirada em uma história de amor real. Na década de 1950, a norueguesa Anne-Marie Rasmussen se mudou para os Estados Unidos, aos 18 anos, para morar com seu tio em Nova York. Seu primeiro emprego foi na casa dos Rockefeller, uma família poderosa em Manhattan, que morava na Quinta Avenida. Não demorou para um romance florescer entre ela e Steven Clark Rockefeller, simplesmente filho do governador à época.

Na vida real, o romance fracassou. Os dois se casaram, mas se divorciaram 11 anos depois da troca de alianças e de três filhos. Em uma entrevista ao Washington Post, ela contou que gostou demais da vida luxuosa e aristocrática, enquanto Steven esperava que ela fosse apenas uma garota simples de interior. As expectativas que um tinha em relação ao outro não se cumpriram e amor esfarelou como uma taça de cristal.

Mas no romance de cinema dirigido por Wayne Wang, a relação inusitada é trazida para os dias atuais, para um hotel na Grande Maçã. Jennifer Lopez é Marisa Ventura, uma mãe solteira que trabalha como camareira e acaba cruzando caminhos com o deputado e candidato ao senado, Christopher Marshall, interpretado por Ralph Fiennes. Atraente e promissor, ele é constantemente perseguido por paparazzi que querem saber quem será sua próxima namorada.

O encontro entre eles é praticamente acidental. Christopher conhece Tye, filho de Marisa, no elevador. Inteligente e aficionado em política, o menino o impressiona com comentários sobre Richard Nixon. Chris convida o menino para passear com seu cachorro no parque e eles vão até Marisa para pedir autorização. Eles se conhecem quando ela está experimentando escondido um casaco da Dolce & Gabbana de uma hóspede e que custa milhares de dólares. Então, ele supõe que ela é alguma cliente do hotel, enquanto Marisa, imediatamente atraída por ele, entra na onda e finge não ser quem realmente é. Aí, pronto! Confusão instalada. Mesmo assim, uma chama se acende e não demora para que os tabloides comecem a especular quem é Marisa.

Como é de se esperar, a identidade da moça é revelada, colocando o casal em uma situação desconfortável. Afinal, por que ela mentiu? Ele será capaz de perdoar? O amor irá vencer essa dificuldade? É preciso assistir. E, embora o filme seja algo tão despretensioso, simples e previsível quanto a maioria das comédias românticas, ele não é nada desagradável de se ver. Pelo contrário, a atuação de Fiennes, duas vezes indicado ao Oscar, é sutil, elegante e charmosa, enquanto Lopez, com sua beleza tão óbvia quanto carnal quebra aquela aura etérea e serena de seu parceiro de tela. A combinação é boa e rende um delicioso e leve entretenimento.

Apesar de ter obtido um baixo desempenho no gosto da crítica, “Encontro de Amor” é amado pelo público e chegou a ser considerado uma das rom-coms favoritas do Reino Unido. Além da dupla famosa de protagonistas, outros nomes conhecidos também estrelam no filme, como Stanley Tucci, Natasha Richardson, Tyler Posey e Frances Conroy.

Filme: Encontro de Amor

Direção: Wayne Wang

Ano: 2002

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10