4 estreias imperdíveis desta semana na Netflix

A gente sabe que a Netflix é uma das programações prioritárias da semana de todo bom cinéfilo. É impossível atravessar uma longa e árdua jornada semanal de trabalho sem ter um bom passatempo para ajudar a esquecer dos problemas e colocar as preocupações em stand-by. Pensando no bem-estar dos leitores e no interesse do público em saber o que há de melhor chegando no catálogo do streaming, selecionamos alguns dos títulos imperdíveis que aterrissam nesta semana na Netflix.

Anote no lembrete do seu celular para não perder essas produções badaladas, com elencos incríveis e realizadas por cineastas da melhor categoria. Essa lista inclui filmes de ação, aventura, biografia, terror e, até mesmo, drama. Ou seja, todos os gostos poderão ser supridos com essa maratona de tesouros inestimáveis que você irá descobrir no baú da Netflix. Aperte os cintos e embarque nessas aventuras!

Destaques para “As Ladras”, de 2023, marcando direção de estreia de Mélanie Laurent; “Nyad”, de 2023, de Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, filme estrelados pelas espetaculares Jodie Foster e Annette Bening; e “Um Lugar”, de 2021, dirigido e atuado por Robin Wright. Os títulos não seguem critérios classificatórios e estão organizados por ano de lançamento.

As Ladras (2023), Mélanie Laurent Divulgação / Netflix Alex e Carole são amigas de infância. Atuando como uma dupla de criminosas, elas pretendem roubar uma famosa obra de arte do Museu do Louvre. Sabendo que a tarefa é complicada, elas recrutam Clarence, filho de um burocrata, e Sam , uma motociclista dublê e boxeadora profissional, para ajudarem no plano. Usando latas de refrigerante, bombas de fumaça, lançadores de foguetes e asa-delta, Alex, Carole e Sam desencadeiam um conjunto de circunstâncias que resultam em uma batalha épica com as Forças Especiais Francesas.

Nyad (2023), Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi Divulgação / Netflix Após três décadas fora da água, a ex-maratonista aquática que virou jornalista esportiva, Diana Nyad, fica obcecada pelo percurso que sempre chamou sua atenção: os 177 quilômetros que separam Cuba da Flórida, popularmente conhecidos como o “Monte Everest” da natação. Determinada a ser a primeira pessoa a concluir o trajeto sem uma gaiola de proteção contra tubarões, Diana, que está na casa dos 60 anos, inicia uma árdua jornada de quatro anos de treinamento intenso na companhia da melhor amiga e técnica Bonnie Stoll e de uma equipe disposta a encarar qualquer desafio.

Um Lugar (2021),Robin Wright Divulgação / Nomadic Pictures Edee é uma mulher que sofre com uma perda pessoal devastadora e decide se isolar em uma cabana remota nas montanhas do Wyoming, longe da sociedade e da civilização. Lutando para sobreviver e sem nenhuma experiência prévia de vida na natureza selvagem, Edee se vê em uma situação desesperadora. É quando Miguel, um caçador local, a encontra e decide ajudá-la. Ele a ensina a sobreviver nas duras condições da natureza e, ao longo do tempo, uma profunda amizade se desenvolve.