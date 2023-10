Filme com Liam Neeson acaba de chegar à Netflix, e você vai querer assisti-lo duas vezes

Liam Neeson parece ter assumido uma identidade em Hollywood. Com papeis muito similares, ele quase sempre emplaca como um homem vingativo e justiceiro, que leva sua missão às últimas consequências e é capaz de provocar muito mais estragos que sua aparência comum é capaz de demonstrar. Em “Vingança a Sangue Frio” ele veste novamente essa roupagem para dar vida a Nel Coxman, um motorista de trator que realiza limpeza da neve em sua pequena cidade de Kehoe, no Colorado, e é um cidadão exemplar, que decide matar sistematicamente traficantes ligados ao assassinato de seu filho.

Lançado em 2019, o filme é uma adaptação norte-americana de “O Cidadão do Ano”, longa norueguês de 2014 do mesmo diretor, Hans Petter Moland. Embora Neeson tenha afirmado que este seria seu último filme de ação, o ator já estrelou, desde então, quase uma dezena de produções do gênero que definitivamente rotulou sua carreira.

Em “Vingança a Sangue Frio”, Nel é um morador tradicional, consagrado “cidadão do ano” pela prefeitura. Quando seu filho, Kyle (que é interpretado por Micheál Neeson), é sequestrado e morto por traficantes, ele decide ir atrás dos criminosos. Nel elimina um a um de seus inimigos até confrontar com o mandante do crime, o também pai, Trevor ‘Viking’ Calcote (Tom Bateman).

“O Cidadão do Ano” foi feito com muito menos recursos, mas ganhou aclamação da crítica quando foi lançado. Para Moland, regravar seu sucesso nos Estados Unidos, com atores mundialmente reconhecidos como o indicado ao Oscar, Neeson, e a vencedora da estatueta da Academia, Laura Dern, foi uma oportunidade de elevar o nível de sua história. Levar a produção para algo mais grandioso e lucrativo. Ele confessa que as motivações foram muito mais em termos de indústria que de arte, como ocorreu com o primeiro. No original, sua equipe era pequena, eles usavam imóveis, objetos, carros pessoais e o custo era bastante reduzido. Aqui não, havia verba suficiente para arcar com tudo que a produção precisasse. Os dois tipos de projeto oferecem recompensa, mas bastante diferentes. Moland ainda teve que adaptar a história para a cultura norte-americana e passou a considerar este filme como uma espécie de western nas neves.

Enquanto o filme se desenrola por meio da faceta espessa superficial de um filme de ação, que atrai espectadores e garante a popularidade comercial, há estratos inferiores que podem ser explorados, como parentalidade, já que o enredo propõe comparar os dois pais que ocupam posições tão divergentes na sociedade. Enquanto Nel é um homem simples, comum e, ao mesmo tempo, um exemplo de pessoa, Viking é um criminoso, que vive como um rei em seu palácio, cercado de funcionários e súditos. Ambos amam seus filhos, mas se relacionam de forma completamente diferente com eles. Enquanto Nel é amoroso e próximo, Viking é intimidador e autoritário. Quando o pequeno Ryan (Nicholas Holmes) passa um tempo com Nel, experimenta minimamente o que é ter alguém afetivo e protetor como exemplo. Outra camada mais interna do filme é explorar a vingança e até que ponto ela vale a pena para quem a busca.

Filme: Vingança a Sangue Frio

Direção: Hans Petter Moland

Ano: 2019

Gênero: Ação/Comédia/Policial

Nota: 8/10