Baseado em livro com 2 milhões de cópias vendidas, um dos filmes mais belos e emocionantes de todos os tempos está na Netflix

Stephen Chbosky, renomado escritor e cineasta, é amplamente reconhecido por suas contribuições ao cinema, em filmes como “Extraordinário” e “As Vantagens de Ser Invisível”. Este último, um projeto cinematográfico que brota das páginas de seu próprio romance publicado em 1999 pela editora da MTV, abraça a história de um grupo de adolescentes problemáticos, sobretudo, a figura de Charlie (Logan Lerman). Este jovem, que carrega consigo o fardo da depressão e da solidão, desvenda uma carga emocional quase insuportável.

No romance, Chbosky introduz o leitor a essa narrativa singular através de cartas, um mecanismo terapêutico que ecoa a prática comum de muitos pacientes que enfrentam transtornos mentais, buscando assimilar e gerir suas próprias emoções. Tanto o livro quanto o filme nos transportam para o divã de Charlie, permitindo-nos espreitar o seu coração e alma. À medida que a trama se desenrola, os traumas e experiências dolorosas desse jovem são revelados gradualmente, como se ele partilhasse seus segredos mais íntimos com a plateia.

À beira do término do ensino médio, Charlie se encontra em um vórtice de solidão, com a trágica lembrança do suicídio de seu melhor amigo como companhia constante. No entanto, esse é apenas um dos inúmeros fardos que ele carrega. Ele é testemunha silente das agressões físicas que sua irmã, Candance (Nina Dobrev), sofre nas mãos de seu namorado, Derek (Nicholas Braun). No entanto, quando tenta defendê-la, ele é compelido a guardar este segredo doloroso. Além disso, Charlie nunca superou a morte de sua tia Helen, uma ferida emocional que permanece aberta, guardando segredos profundos que só serão revelados mais tarde.

Enquanto Charlie tenta lidar com essas questões, ele se vê isolado e rejeitado pelos colegas de escola, inclusive por sua ex-amiga de infância, Susan (Julia Garner), que finge desconhecê-lo. Determinado a se recuperar de um ano traumático e a enfrentar seus próprios problemas psicológicos, ele toma medidas para se conectar com os outros. Ao longo do filme, testemunhamos sua luta para construir amizades e abrir seu coração, seja ao abordar a morte de seu amigo com Sam (Emma Watson), a jovem por quem nutre sentimentos, ou ao discutir sua depressão com seu professor, Anderson (Paul Rudd).

No decorrer de sua jornada para pertencer e se conectar com os outros, Charlie cruza o caminho de Patrick (Ezra Miller) durante um jogo de futebol americano da escola. Patrick é o novo amigo que o apresenta à sua meia-irmã, Sam, e a outros excluídos, como Bob (Adam Hagenbuch), Mary Elizabeth (Mae Whitman) e Alice (Erin Wilhemi). É dentro deste círculo de desajustados que ele encontra as pessoas mais autênticas, criativas, talentosas e empáticas de toda a escola.

As experiências de Charlie ao lado deste grupo fora dos padrões sociais são transformadoras, proporcionando-lhe crescimento e a capacidade de enfrentar seus problemas sem se sentir inferior ou alienado. No entanto, há um dilema iminente: todos estão prestes a deixar o ensino médio, a cidade e iniciar suas jornadas na vida adulta e na universidade. O tempo parece escorrer pelos dedos de Charlie, e a perspectiva de enfrentar a solidão iminente o atormenta.

Enquanto a história se desenrola, revelam-se segredos profundos que abrangem não apenas o protagonista, mas diversos personagens secundários. Por meio de suas histórias entrelaçadas, Chbosky aborda questões complexas, como transtornos psicológicos, traumas, homofobia, uso de drogas, sexualidade, pressões acadêmicas e outros temas recorrentes na adolescência.

A habilidade de Chbosky em mesclar drama e comédia, abordando temas leves e densos com sensibilidade e maestria, é verdadeiramente admirável. “As Vantagens de Ser Invisível” se revela um comovente drama adolescente capaz de ressoar com pessoas de todas as idades, oferecendo uma perspectiva ímpar sobre as complexidades da jornada para a maturidade.

Filme: As Vantagens de Ser Invisível

Direção: Stephen Chbosky

Ano: 2012

Gênero: Drama / Comédia / Romance

Nota: 10