Desligue o cérebro e divirta-se: filme com Adam Sandler e Chris Rock na Netflix vai fazer você esquecer os perrengues da semana

Adam Sandler cresceu, mas em “Gente Grande 2” ainda era o sujeito capaz de contar anedotas de duplo sentido a uma viúva num funeral, ou execrar a ideia de ter outro filho porque não está disposto a adquirir duas pizzas na mesma ocasião ou achar o primogênito feio demais para conquistar uma garota, embora ele próprio saiba que não é nenhum Brad Pitt e se casou com uma das mulheres mais bonitas da escola, como só acontece nas comédias românticas mais açucaradas de Hollywood. Dá gosto ver a evolução artística de Sandler, em especial de cinco anos para cá, inclusive no gênero que domina como poucos.

O DNA do besteirol possivelmente nunca sairá de sua corrente sanguínea, mas Sandler parece ter acusado o golpe da maturidade (felizmente) e, com isso, aflorou a vontade de estrelar produções mais oxigenadas e até mais corajosas, a exemplo de “Arremessando Alto” (2022), dirigido por Jeremiah Zagar, e “Joias Brutas” (2019), de Ben e Josh Safdie, nos quais arrisca-se em papeis dramáticos ou tragicômicos sem medo do ridículo — cancha de que trabalhos como este dotaram-no em larguíssima proporção. É visível o desembaraço do ator em papéis como o de Leonard “Lenny” Feder, uma espécie de Homer Simpson um pouco mais sofisticado e esbelto, não obstante esteja sempre padecendo de gordofobia aqui e ali, inclusive de Roxanne, com Salma Hayek, por evidente, dando vida ao furacão latino que não deixa pedra sobre pedra quando chega — talvez só assim se consiga manter um casamento com alguém como Lenny e três filhos, o quarto no forno, já à porta dos cinquenta. Sandler, no entanto, enxergou na popularidade de blockbusters dessa natureza a chance de lançar-se de plataformas mais convizinhas ao sol, aproveitando para moldar novas cosmovisões para seus futuros protagonistas.

Lenny e Roxanne dormem em sua ampla suíte até que um cervo (!) prostra-se ao lado da cama, como se fosse a materialização de alguma profecia. Na verdade, o diretor Dennis Dugan lança mão dessas pérolas do roteiro de Sandler, Fred Wolf e Tim Herlihy para introduzir o espectador no caos metódico da vida dos Feder, que além dos dois adultos conta com Greg, Keithie e Becky, de Jake Goldberg, Cameron Boyce e Alexys Nycole Sanchez. Enquanto Lenny não encontra o bem-sucedido plano para expulsar o ruminante, o bicho vai largando pela casa a marca tão peculiar de seu desconforto, uma das primeiras exposições de gracejos escatológicos dos 101 minutos, que passam voando, mas no ritmo certo — e se passassem disso, este sim se constituiria um problema incontornável.

Aos poucos, Dugan junta à história os tipos que apresentara no primeiro longa da franquia, de 2010. Eric Lamonsoff, de Kevin James, segue caçoando do filho idiota e da filha demasiado autoconfiante, que cria com Sally, a mãe superprotetora e um tanto alienada de Maria Bello. O casal inter-racial formado por Kurt e Deanne McKenzie, com Chris Rock em mais uma de suas composições previsíveis e tediosas, e Maya Rudolph confortável na pele da esposa cansada, mas satisfeita, enfrenta apuros de dinheiro, agravada pela indolência de Kurt. Já Marcus Higgins, o solteirão convicto interpretado por David Spade, tenta acertar os ponteiros com Braden, o filho adulto que não vê há quase uma década, desempenho acima da média de Alexander Ludwig.

Não há muito mais a ser dito sobre “Gente Grande 2”, a não ser que o filme se alterna entre momentos de relativa placidez, com direito a elucubrações afetivo-intelectuais sobre o valor da família e momentos como a homérica patuscada no quintal dos Feder, no terceiro ato, que invalida a primeira acepção. Dugan, Sandler e companhia oferecem ao público uma alternativa para vencer uma hora e 41 minutos de uma tarde modorrenta, comprovando o que se diz por aí sobre o homem sair da quinta série, mas a quinta série não sair do homem. Sandler, justiça se lhe faça, se dá muito bem quando sai. O problema é que ele ainda não aguenta ficar longe da fuzarca por muito tempo.

Filme: Gente Grande 2

Direção: Dennis Dugan

Ano: 2013

Gêneros: Comédia

Nota: 8/10