10 estreias imperdíveis desta semana na Netflix

Vingança a Sangue Frio (2019), Hans Petter Moland

Doane Gregory / Summit Entertainment

Um homem pacato, cuja existência tranquila é destruída pelo assassinato brutal de seu filho, embarca em uma missão solitária de vingança. Armado com habilidades brutais e um desejo ardente de justiça, ele se vê no meio de uma guerra entre gangues violentas, desencadeando uma cadeia de eventos com consequências explosivas e um derramamento de sangue que abala as estruturas do submundo do crime.