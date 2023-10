O melhor filme de ação e aventura da Netflix e você provavelmente não assistiu

Num mundo repleto de reviravoltas cinematográficas, “Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido” (2022) demonstrou resiliência diante da tempestade da produção. Originalmente vislumbrado como o sucessor de “Os Piratas” (2014) de Lee Seok-hoon, a visão de Kim Jeong-hoon sofreu abalos com a saída repentina dos atores principais Son Ye-jin e Kim Nam-gil. Adicionando insulto ao prejuízo, quando o elenco e a equipe estavam prontos para zarpar no verão de 2020, a pandemia de covid-19 apareceu como um furacão, adiando o tão esperado lançamento para o festival Chuseok em 2021.

Contra ventos e marés, Kim Jeong-hoon não se deixou abater. Observadores mais críticos sugerem que as adversidades enfrentadas pela produção se refletem em um produto tumultuado. Porém, lançar esse filme sob tal luz seria simplista. A abordagem de Jeong-hoon é astuta, possivelmente oferecendo um contraponto mordaz aos gigantes do gênero, a exemplo da famigerada série “Piratas do Caribe”. Emerge uma profusão de personalidades, desencadeando um turbilhão de sentimentos e ações. Aos que embarcam nesta aventura, o filme oferece uma rota complexa, culminando em momentos inesperados e um desfecho que deixa o coração pulsando por mais.

O filme nos transporta para a virada do século 14, a era dourada da dinastia Joseon, cujo domínio se estendeu por um período impressionante de cinco séculos. Neste tempo, a influência de Confúcio era predominante, com a cultura chinesa sendo tecida habilmente na tapeçaria coreana. Foi um período em que os mares eram vistos como caminhos para riquezas e descobertas. E no epicentro desta era, temos a astuta pirata Hae-rang, com sua visão fixa em um mapa que promete tesouros submersos, perdidos nas profundezas do oceano. Contrapondo-se a ela, Wu Mu-chi, um espadachim confiante, com intenções divididas entre a busca pelo ouro e um posicionamento desafiador frente à liderança feminina de Hae-rang.

Kim Jeong-hoon, com sua destreza cinematográfica, navega pelas águas turbulentas da ambição e traição, temperando a narrativa com um toque romântico entre Hae-rang e Wu Mu-chi. As atuações magistrais de Han Hyo-joo e Kang Ha-neul trazem à tona as nuances complexas de seus personagens – uma líder inesperada enfrentando desafios em um mundo dominado por homens, e um guerreiro dividido entre a honra e o desejo.

A produção ecoa o padrão impecável que a indústria cinematográfica sul-coreana tanto cultiva. Com temas profundos como sacrifício, confiança e a força indomável das mulheres ao longo da história, Kim Jeong-hoon nos presenteia com um espelho que reflete as nuances multifacetadas da sociedade. O cinema sul-coreano merece nosso aplauso e, com “Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido”, a celebração do seu domínio na arte da sétima arte torna-se ainda mais evidente.

Filme: Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido

Direção: Kim Jeong-hoon

Ano: 2022

Gênero: Ação/Aventura

Nota: 9/10