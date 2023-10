Filme com Penélope Cruz é o thriller mais subestimado da Netflix

Dentro do universo da filosofia, Martin Heidegger surge como um meteoro, trazendo consigo reflexões profundas e perturbadoras sobre a natureza humana e a passageira marca do tempo. Ele contempla o ser humano como uma entidade sempre em fluxo, uma chama que precisa ser reacendida continuamente para não se apagar.

Com o tempo avançando sem piedade, Heidegger vê uma urgência inerente na busca humana por significado, onde cada instante é uma chamada para agir, aprender e se transformar. Em seu panorama, a vida não é um caminho pré-traçado, mas sim um vasto oceano de possibilidades onde o ser humano é constantemente desafiado a navegar, adaptar-se e crescer. Através dos olhos de Heidegger, percebemos que a vida é uma jornada intrincada de descobertas, e o preço do estagnamento pode ser insuportavelmente alto.

Já o filme “Wasp Network — Rede de Espiões”, lançado em 2020, parece tecer sua narrativa ao redor dessas mesmas questões de busca e reinvenção. Ele narra a odisseia de um piloto que, em um ato de ousadia, se afasta de seu lar em busca de novos horizontes, um movimento que muitos entendem e anseiam. Contudo, sua decisão é magnificada pela localização geopolítica de sua terra natal, uma ilha socialista onde as linhas entre amigo e inimigo são tênues.

Sob a direção habilidosa de Olivier Assayas, e influenciado pela obra “Os Últimos Soldados da Guerra Fria” de Fernando Morais, o filme mergulha profundamente na atmosfera de espionagem dos anos 90 em Miami. Em vez de uma reprodução literal dos eventos, Assayas adiciona nuances e sombras, destacando os conflitos internos do protagonista e as escolhas impulsivas que transformam seu destino.

René Gonzalez, interpretado com vigor por Edgar Ramirez, é esse homem em um cruzamento de dilemas. Em Havana, sua vida rotineira é permeada pelas consequências e tensões do governo de Fidel Castro, uma liderança que, inicialmente prometendo um utópico refúgio socialista, desliza para um regime de descontentamento e desigualdade. A política e o pessoal se entrelaçam na decisão audaciosa de Gonzalez de fugir para Miami, uma escolha que vai além da autoliberação e levanta preocupações sobre o bem-estar de sua família em Cuba.

A narrativa, enquanto se desenrola, oferece uma visão complexa e matizada do protagonista, com Assayas explorando todas as suas dimensões. O talento adicional de Wagner Moura e Ana de Armas enriquece ainda mais o cenário, lançando luz sobre as intricadas redes de relações e ideologias daquela era. Este filme, em sua essência, é um testemunho do entrelaçamento de histórias pessoais com o tapear da política, ressoando as reverberações de uma época que ainda se faz presente hoje.

Filme: Wasp Network — Rede de Espiões

Direção: Olivier Assayas

Ano: 2020

Gêneros: Drama/Thriller

Nota: 9/10