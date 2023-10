Obra-prima indicada a 6 Oscars, é um dos melhores filmes de Brad Pitt, está na Netflix e você não o assistiu

“O Homem que Mudou o Jogo” é uma emblemática representação da obstinada busca pela vitória no mundo esportivo. No universo competitivo, onde a paixão e a técnica frequentemente colidem, existe uma lei implacável que muitas vezes supera os desejos mais fervorosos: o imprevisível destino.

Bennett Miller, ao adaptar “Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game” de Michael Lewis, apresenta uma narrativa que ressoa mais como um estudo do comportamento humano do que apenas uma história esportiva. Depois de 133 minutos imersos em realismo crítico e sonhos ilusórios, nos encontramos refletindo sobre a ironia da vida — esse complexo esporte que nos desafia constantemente, oferecendo tanto recompensas como desilusões.

Billy Beane é uma figura complexa. O beisebol, para ele, está longe de ser uma mera distração ou diversão. O roteiro perspicaz de Aaron Sorkin, Stan Chervin e Steven Zaillian se aprofunda na angústia interna de Beane. Brad Pitt, com sua atuação habilidosa, navega pelos contornos emocionais de um homem para quem o esporte é tanto um refúgio quanto um perseguidor implacável. Beane, gerente-geral do Oakland Athletics, é retratado como um indivíduo que enfrenta seus próprios demônios, rememorando silenciosamente sua decisão de abandonar sua carreira de jogador em 1989.

Passados quinze anos, ele ainda busca um método infalível para garantir vitórias, desejando uma estratégia econômica e eficaz. No entanto, a chegada de Peter Brand, um jovem analista brilhante, o desafia a repensar suas convicções.

A dinâmica entre Beane e Brand, vivido por Jonah Hill, transforma a trama de uma mera história esportiva em um estudo de caracteres complementares. Beane, com sua experiência e tenacidade, e Brand, com sua abordagem analítica, juntos desafiam o status quo. A habilidade de Hill em contracenar com Pitt enriquece o filme, mostrando uma parceria inesperada, mas incrivelmente eficaz.

O final, fiel à sua premissa de realismo, nega a noção simplista de que um casamento conturbado poderia ser a ruína de Beane. Sua relação com sua filha, Casey, interpretada por Kerris Dorsey, destaca-se como um farol de estabilidade em meio ao turbilhão de sua carreira. Em sua essência, Billy Beane é um autodidata, moldando seu próprio destino, com todas as suas vitórias e desafios, dentro e fora do campo. E é ele, mais do que ninguém, que deve enfrentar as consequências de suas escolhas.

Filme: O Homem que Mudou o Jogo

Direção: Bennett Miller

Ano: 2011

Gêneros: Drama/Biografia

Nota: 9/10