4 filmes que acabaram de estrear na Netflix e farão você querer ficar em casa no final de semana

O universo cinematográfico está em constante evolução, e a Netflix, atenta às tendências e lançamentos, incluiu recentemente quatro novos filmes em seu catálogo. Se você busca opções para diversificar suas escolhas de entretenimento, esta lista pode ser uma ótima referência. Cada filme, com suas particularidades, traz enredos elaborados, atuações marcantes e produções cuidadosamente feitas. Por isso, se você deseja uma experiência cinematográfica no conforto de sua casa, é uma excelente oportunidade. Separe um momento, prepare-se e mergulhe nas histórias destes quatro filmes que prometem oferecer uma experiência rica em detalhes e emoções. Aqui estão as sugestões para tornar seu fim de semana mais diversificado.

A Bailarina (2023), Lee Chung-hyeon Yoo Eun Mi / Netflix Impulsionada pela sede de vingança, Ok-ju (Jun Jong-seo), uma ex-guarda-costas destemida, está determinada a caçar Choi (Kim Ji-hun), o homem que tirou a vida de sua inseparável amiga Min-hee (Park Yu-rim). Neste eletrizante suspense sul-coreano, acompanhamos a determinação de Ok-ju enquanto ela enfrenta adversidades em sua missão. Contudo, Choi, um adversário implacável, não se renderá facilmente. Em meio a sequências de ação de tirar o fôlego e revelações surpreendentes, os laços que conectam os personagens são profundamente explorados, trazendo uma trama de vingança e redenção que prende a atenção do início ao fim.

Jogo Justo (2023), Chloe Domont Sergej Radovic / Netflix Em um cenário financeiro, uma promoção cobiçada transforma a relação entre Emily (Phoebe Dynevor) e Luke (Alden Ehrenreich), mergulhando-os em um complexo jogo de poder. À medida que a ambição cresce, eles confrontam o custo real do sucesso e questionam até onde estão dispostos a ir para alcançá-lo. Dirigido por Chloe Domont, este suspense envolvente explora as tensões de gênero em um ambiente corporativo em rápida mudança. Contando com performances de Eddie Marsan, Rich Sommer e Sebastian De Souza, a trama revela a delicada linha entre empoderamento e egoísmo.

Mate-me, Se Puder (2023), José Manuel Cravioto Divulgação / Netflix A extravagante Olivia, uma milionária envolta em mistérios, reúne um grupo peculiar de velhos conhecidos em seu luxuoso iate para um fim de semana que prometia ser inesquecível. Porém, o que era para ser uma celebração se transforma em um intrincado enigma quando uma morte chocante ocorre a bordo. Agatha, a meia-irmã de Olivia, junto com as autoridades, mergulha em uma investigação tensa para descobrir se foi um trágico acidente ou um jogo mortal orquestrado. Em um ambiente onde todos parecem ter segredos, da ex-esposa ao instrutor de ioga, cada convidado se torna um suspeito e desvendar a verdade será uma tarefa árdua e repleta de reviravoltas.