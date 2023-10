Um dos filmes mais vistos do momento na Netflix

As experiências que temos ao longo da nossa vida podem proporcionar aprendizados ou traumas. Sem dúvidas, nossas vivências nos transformam e delineiam nosso caráter. Alguns se tornam mais amargos, outros mais resilientes e outros convertem toda as experiências negativas em aprendizados e usam seu exemplo como lições para quem precisa. É o caso de Eugene Brown, um ex-assaltante de banco que passou 17 anos como presidiário, mas usou seus erros para transformar seu presente e o futuro de jovens da periferia.

Há sempre uma história de um professor que muda a vida de seus alunos. Esse tipo de roteiro pode ter saturado a indústria cinematográfica, mas não deixa de inspirar quem está em busca de um pouco de fé. Cuba Gooding Jr. é um ator excepcional e ganhador do Oscar por seu papel no carismático filme de Cameron Crowe “Jerry Maguire — A Grande Virada”. Em “Jogada de Rei”, ele é Eugene, que após sair da cadeia encontra muitas dificuldades para se restabelecer socialmente.

Rejeitado em todos os trabalhos por conta de sua ficha criminal, Eugene consegue se encaixar em uma vaga de faxineiro em uma escola de ensino médio no perigoso bairro onde cresceu. Os alunos pendulam entre a marginalidade e o abandono, se comportando com revolta contra seus professores e transgredindo as regras da instituição de ensino. Por trás de cada aluno rebelde há uma história abandono, miséria, crime e drogas. As atitudes indomáveis são reflexo de vidas completamente afetadas pela situação social precária e vulnerável em que vivem.

A chegada de Eugene coincide com a saída da responsável pela detenção no colégio, que após ser ameaçada por alunos, desiste de seu trabalho. Eugene propõe para a direção ensinar xadrez para os alunos, jogo que aprendeu enquanto estava na cadeia e que o educou sobre paciência, disciplina e inteligência. No começo, ele encontra resistência dos alunos, especialmente dos mais rebeldes da sala, Clifton (Carlton Byrd) e Tahime (Malcolm M. Mays), envolvidos com um perigoso traficante na região. Já Peanut (Kevin Hendricks), interessado em diversos tipos de jogos, é um dos que mais se entusiasma com as aulas de Eugene.

Conforme os desempenhos progridem, mais adolescentes demonstram engajamento na aula, mas logo o passado de Eugene vem à tona e ele acaba afastado da instituição. Apesar da dificuldade, ele não desiste e decide abrir o Big Chair Chess, seu próprio centro juvenil de xadrez. Seus alunos se dedicam firmemente ao aprendizado e, após uma tragédia, Tahime também se aproxima do professor e demonstra seu talento natural para o jogo.

O longa-metragem está longe de ser algo completamente inovador e original, mas continua sendo inspirador, exatamente por se basear em fatos reais, contar histórias que são verdadeiras. Eugene transformou sua própria vida e a de vários jovens, trazendo impactos positivos para sua comunidade e quebrando estigmas de cor e de classe social e mostrando que é completamente possível a reinserção de um ex-condenado na sociedade. Cuba Gooding Jr. ainda apresenta uma performance envolvente e cativante, que torna a história ainda mais interessante e comovente.

Filme: Jogada de Rei

Direção: Jake Goldberger

Ano: 2013

Gênero: Drama

Nota: 8/10