Um dos filmes mais brutais e impactantes do cinema contemporâneo está na Netflix

“Sicario: Terra de Ninguém” mergulha profundamente na malevolência humana, com foco em uma das suas manifestações mais proeminentes: o tráfico ilegal de drogas. Seja nas ruas pulsantes de uma metrópole ou na tranquilidade enganosa de um vilarejo remoto, o tráfico não só se infiltra, mas também seduz e corrompe, visando principalmente os jovens em busca de saídas rápidas para seus dilemas. O universo deste crime é uma teia intrincada, onde gangues e a polícia travam batalhas intensas, armados até os dentes com o que o mercado negro oferece.

Este cenário catastrófico impulsiona um comércio ilegal avaliado em uma assombrosa cifra de 900 bilhões de dólares anuais, montante que se compara a parcelas substanciais do produto interno bruto global.

No filme de 2015, dirigido pelo aclamado Denis Villeneuve, a relação inseparável entre tráfico e violência é explorada com brutalidade e realismo. Desde a abertura impactante até os desfechos surpreendentes, somos guiados pelo roteirista Taylor Sheridan por caminhos tortuosos, que desvendam o lado sombrio do mundo criminal, onde a lealdade oscila e a retribuição é implacável.

O título faz referência aos sicários, assassinos temidos que desafiavam o domínio romano na Judeia antiga. Na atualidade mexicana, eles são os letais matadores de aluguel. No centro dessa tempestade está Kate Macy, agente do FBI magistralmente interpretada por Emily Blunt. A tenacidade de Macy a coloca em uma missão com uma equipe de elite, mas à medida que a história avança, ela se depara com uma realidade repleta de subterfúgios e traições.

Com a habilidade narrativa que lhe é característica, Villeneuve entrelaça suspense e ação, priorizando a perspectiva da protagonista e capturando a atenção do público em um suspense crescente. O desvendar de cada personagem acontece de forma gradual e chocante, demonstrando o talento singular de Villeneuve em manter seu público à beira do assento.

Filme: Sicario: Terra de Ninguém

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2015

Gêneros: Suspense/Crime

Nota: 10/10