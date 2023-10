Obra-prima imortal do cinema com Natalie Portman está na Netflix

Luc Besson, uma figura lendária no mundo do cinema francês, é conhecido por sua habilidade em criar filmes de ação que destacam heroínas inteligentes, fortes e muitas vezes, sedutoras. Se você não está familiarizado com o nome, prepare-se para mergulhar no universo cinematográfico deste renomado diretor, responsável por produções icônicas.

“O Profissional” se destaca como um verdadeiro clássico do cinema que trouxe Natalie Portman para o centro das atenções. A narrativa gira em torno de Matilda (Portman), uma jovem nascida em uma família disfuncional, cujo pai trabalha para um perigoso traficante de drogas interpretado por Gary Oldman. Quando uma dívida impiedosa culmina em uma tragédia brutal, Matilda emerge como a única sobrevivente, caindo sob a tutela de León, um assassino profissional habilidoso interpretado por Jean Reno.

O relacionamento que se desenvolve entre Matilda e León é, no mínimo, intrigante. Conforme a busca de Matilda por vingança se entrelaça com seu desejo de aprender as habilidades de seu protetor, uma conexão singular se forja entre eles. Matilda, impulsiva e rebelde, contrasta profundamente com a frieza e disciplina de León. No entanto, ambos encontram na companhia um do outro um refúgio inesperado em um mundo hostil, proporcionando um crescimento emocional e humano notável.

O filme não esteve isento de polêmicas, principalmente devido à representação de Natalie Portman, então com apenas 11 anos, em situações controversas. No entanto, Luc Besson, o diretor, afirmou que essas cenas pretendiam enfatizar a ingenuidade de Matilda e não eram uma exploração inadequada da personagem menor de idade. Para mitigar qualquer preocupação, Jean Reno interpretou León como cognitivamente incapaz de abusar de uma criança, e um indivíduo com sua própria complexidade emocional.

As interpretações no filme são simplesmente extraordinárias. Natalie Portman, em seu primeiro papel importante, não apenas cativa com sua atuação convincente, mas também deixa uma marca na moda com seu estilo e corte de cabelo icônicos. Jean Reno, por sua vez, personifica León de maneira magistral, sendo a escolha perfeita para o papel.

Uma história intrigante por trás do filme é a inspiração de Besson para criar León. Ele relata ter cruzado com um homem misterioso nas ruas de Paris em um dia de calor intenso, cujo traje incompatível com o clima despertou sua curiosidade. Seguindo o estranho até um edifício, Besson perdeu de vista o homem e logo ouviu tiros de arma de fogo. Esse encontro sombrio inspirou o enredo do filme, tornando-o uma obra-prima única.

Outro destaque incontestável de “O Profissional” é Gary Oldman, que interpreta o implacável vilão por trás da tragédia da família de Matilda. Sua presença impressionante e suas atuações intensas agregam profundidade ao filme, estimulando reações genuínas e imprevisíveis de seus colegas de elenco.

Em resumo, “O Profissional” é muito mais do que um simples filme de ação. É uma obra-prima que transcende gêneros, lançando tendências e permanecendo na memória de todos que têm o prazer de assisti-lo. Uma experiência cinematográfica imperdível que continua a cativar o público com sua complexidade, performances brilhantes e uma narrativa emocionante. Este é um filme que nunca envelhece, mantendo-se como um tesouro atemporal do cinema.

Filme: O Profissional

Direção: Luc Besson

Ano: 1994

Gênero: Ação

Nota: 10