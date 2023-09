Romance da Netflix com Dakota Johnson vai derreter seu coração como sorvete em dias de calor intenso

Ao desbravar o universo mágico de Jane Austen, “Persuasão” surge como uma joia do romantismo, imerso na elegância da Inglaterra rural. Austen, com seu domínio literário impecável, cria personagens que transmitem suas ponderações e filosofias sobre o mundo que ela habitava. Anne, interpretada pela fascinante Dakota Johnson, personifica o espírito de Austen, servindo como a porta-voz de suas reflexões em um mundo de normas sociais estritas, onde percorre os caminhos tumultuados de uma aristocracia com finanças fragilizadas. Esta adaptação evoca a sensibilidade austeniana com um toque de modernidade, proporcionando uma visão rejuvenescida da aristocracia inglesa.

Anne, aos 27 anos, vive sob a sombra do estigma de ser solteira em um contexto onde o casamento representa a redenção social. Seu pai, Walter Elliot, um aristocrata viúvo à beira da falência, tem uma obsessão frenética por um casamento de conveniência que possa restaurar seu status. Em meio a tentativas de restaurar laços familiares, Anne confronta fantasmas de outrora, sobretudo o Capitão Wentworth, um antigo amor que ela, outrora, fora compelida a renunciar pela escassez financeira. Nesse reencontro, ressurgem sentimentos adormecidos, intercalados com mágoas ainda abertas, tecendo uma narrativa de saudade e reconciliação.

Entretanto, a prosperidade sorriu para Wentworth com o passar dos anos, e a reaproximação turbulenta revigora o coração de Anne com sentimentos que jaziam inexplorados, imiscuídos com ressentimentos latentes e cicatrizes emocionais. Anne, ancora em um amor interrompido, testemunha Wentworth orbitando novas companhias femininas, e a aparição de um novo rosto, Mr. Elliot, promete uma mudança de ares, uma nova perspectiva, um potencial bálsamo para seu coração ferido.

A visão inovadora de Carrie Cracknell infunde a “Persuasão” com uma leveza e comicidade, preservando o cerne de Austen e gerando debates entre entusiastas. Cracknell, com sua interpretação fresca e feminista, enfeita o filme com uma paleta de cores delicadas e visuais deslumbrantes, elevando o romantismo e a delicadeza inerentes à trama. O filme se transforma em um retrato vivo da humanidade de Austen, uma simbiose de paixão, humor e reflexão social.

Dakota Johnson transmite uma Anne eloquente, cuja sagacidade e atrapalhação a tornam uma figura com a qual o público pode se identificar facilmente. Anne, um enigma em sua própria linhagem, irradia uma aura cativante. Seu poder de atrair a audiência em seu universo, em suas emoções, enriquece a narrativa com uma dimensão introspectiva e envolvente. “Persuasão” é uma melodia visual que encapsula romance e magia, uma escapada para aqueles que anseiam por um mergulho em beleza e paixão.

Filme: Persuasão

Direção: Carrie Cracknell

Ano: 2022

Gênero: Romance

Nota: 8/10