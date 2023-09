Baseado em best-seller premiado de Keigo Higashino, thriller arrepiante acaba de chegar na Netflix

A leitura assumidamente equivocada que ocidentais fazemos da Índia, sempre retratada como um lugar inusitado, banhado pela luz do místico, em que eventos impensáveis acontecem de hora em hora — e ninguém sequer toma conhecimento, dada a população de quase 1,4 bilhão de habitantes —, é contaminada por um lastimável preconceito já na origem. Diretores estrangeiros têm se esmerado a fim de conferir ao país, tão majestoso que recebe a ambígua denominação de subcontinente, o caráter de pluralidade que constitui sua cultura milenar, como o francês Louis Malle (1932-1995) em “Índia Fantasma” (1969), ou o inglês John Madden, de “O Exótico Hotel Marigold” (2011). Mas a Índia é perfeitamente capaz de falar por si. Em “Suspeito X”, Sujoy Ghosh mistura com habilidade e arrojo thriller, romance, drama e crítica social como só alguém tão fortemente marcado por sua própria terra conseguiria. Reeditando elementos que o fizeram um dos grandes realizadores indianos hoje, vistos em “Kahaani” (2012) e no ótimo “Quatro Histórias de Desejo 2” (2023), em que dirige um dos episódios, Ghosh pavimenta seu caminho no streaming depois de uma bem-sucedida carreira em Bollywood, com uma estreia tão ambiciosa quanto promissora.

O best-seller policial “A Devoção do Suspeito X” (2005), do japonês Keigo Higashino, serve de base para que o diretor-roteirista exercite sua poderosa veia de ficcionista, dispondo do talento de Kareena Kapoor Khan, que também pretere a tradicional indústria cinematográfica da Índia para aventurar-se no bem mais fluido (e estável) mercado das plataformas sob demanda. Nada que não possa superar, com a ajuda de Ghosh, que oferece a sua estrela a condição perfeita para um desempenho admirável, principalmente em se tomando o histórico dos suspenses, terreno onde fica cada vez mais difícil se extrair algo de fato novo. Maya D’Souza, a personagem vivida por Khan, é uma pacata mãe solteira de Kalimpong, noroeste da Índia, que se flagra envolvida num assassinato depois de uma gesto de impensada solidariedade. A fotografia de Avik Mukhopadhyay decerto é um dos elementos mais determinantes no resultado final, escurecendo e iluminando a ação conforme fica mais ou menos evidente a participação de Maya no crime. O cenário de pobreza, genuíno emblema na obra do diretor, aqui vem à superfície na dose certa, mas o caos narrativo torna-se quase sufocante no momento em que Karan, de Vijay Varma, o detetive encarregado de apurar o sumiço de um homem, fecha o cerco em torno da protagonista. Naren, um amigo de Karan que se aproxima de Maya, termina por dinamitar qualquer certeza que se pudesse levantar sobre o comportamento dela, e a participação de Jaideep Ahlawat confirma a intenção de Ghosh quanto a mudar a perspectiva do que é contado por Higashino, de um relato destacadamente masculino sobre amizades líquidas para a inquietação de uma mulher numa terra hostil a gente como ela, na mira por contrariar a mais básica das tradições.

Filme: Suspeito X

Direção: Sujoy Ghosh

Ano: 2023

Gêneros: Policial/Drama/Mistério

Nota: 9/10