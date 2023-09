Aplaudido de pé, filme com Tim Blake Nelson na Netflix, é o melhor faroeste da última década

O universo cinematográfico, com suas narrativas variadas, frequentemente transcende as fronteiras entre realidade e ficção. Personagens associados ao crime, quando habilmente retratados, podem revelar ângulos inexplorados da complexidade humana.

No cenário cinematográfico brasileiro, “Tropa de Elite” (2007) de José Padilha é uma obra que se destaca ao mergulhar nas sombras do crime no Rio de Janeiro. O filme reconhece a existência de policiais que, apesar de estarem imersos em um ambiente de corrupção e violência, mantêm sua integridade e comprometimento com a justiça.

Contrastando com essa visão, “Retorno da Lenda” se desvia da representação crua da realidade, optando por um olhar mais matizado sobre a vida de um criminoso em ascensão. A narrativa segue a trajetória deste indivíduo que, habilidosamente, amplia seu império ilícito e busca refúgio na remota Baxter Springs, no Kansas. Este santuário, com suas paisagens serenas, proporciona ao protagonista um ambiente de contradição, oscilando entre o passado tumultuado e um presente de ambígua tranquilidade.

O diretor Potsy Ponciroli, ao retratar a vida de William Henry Bonney (Billy the Kid), não se contenta com a história convencionalmente aceita. Ele introduz personagens históricos como Virgulino Ferreira da Silva e Cristino Gomes da Silva Cleto, tecendo uma narrativa mais rica e densa. Esta abordagem ousada propicia uma reinterpretação e oferece ao público uma perspectiva ampliada.

A alusão ao clássico “Três Homens em Conflito” (1966) de Sergio Leone não é apenas uma homenagem, mas um meio de reconfigurar a mensagem ideológica da obra original. Personagens multifacetados, interpretados com destreza por Stephen Dorff e Scott Haze, navegam por um terreno moralmente ambíguo. A interação e os conflitos entre Dorff e o personagem de Tim Blake Nelson acentuam a atmosfera de tensão, elevando o nível de envolvimento do espectador.

A abordagem de Ponciroli não se limita a simplesmente contar uma história de crime; ele adentra as camadas intrincadas das motivações humanas, as justificativas que damos para nossas ações e o peso das consequências que advêm de nossas escolhas. “Retorno da Lenda”, com sua narrativa cuidadosamente construída, é uma reflexão sobre humanidade, moralidade e a eterna busca por redenção.

Filme: Retorno da Lenda

Direção: Potsy Ponciroli

Ano: 2021

Gêneros: Drama/Ação/Suspense

Nota: 8/10