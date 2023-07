Pegue a pipoca e se segure no sofá: produção que acaba de chegar na Netflix vai despertar suas piores previsões para o futuro

Acaba de romper uma era em que o ser humano, a mais desditada das espécies da Criação, caminha a passos largos para a obsolescência, processo que só tomou a fatídica dimensão que se vê graças ao menoscabo do homem com sua própria natureza, a sua ganância sem limites, a sua preguiça invencível. “Paraíso”, uma distopia pré-apocalíptica feita de críticas tão sutis como ferozes acerca de como nos perdemos de nossa essência, de nossa humanidade, do que nos define como indivíduos dotados de raciocínio lógico, claro, mas também de sentimento, de reflexão, das dores que sangram e fortalecem, com a nossa aquiescência e, o pior, com a nossa dedicação a causas sem fundamento. Boris Kunz leva o espectador a acreditar-se como peça mais importante de uma engrenagem complexa, azeitada por um elemento cada vez mais precioso, que não se materializa nunca, e, assim mesmo, desperta a cobiça de qualquer um. No filme de Kunz, essa relíquia pode ser adquirida por quem consiga pagar por ela, e encarna a diferença entre felicidade e agonia, vida e morte.

Na Berlim de um futuro próximo, será possível que alguém jamais envelheça — desde que tenha dinheiro o bastante para arcar com os custos do procedimento e consiga quem lhe ofereça os anos que pretende retroceder. O texto do diretor, assinado junto com outros três roteiristas, instila um desconforto em quem assiste ao evitar aludir à figura do dinheiro e usar sempre a palavra “doação”, a primeira das grandes ironias de Kunz. A segunda continua remetendo ao vil metal, porém de forma mais direta e mais contundente: as sequências de DNA mais visadas por ricaços ávidos por aproveitar a estada na Terra até a última gota encontram-se justamente entre os mais pobres. A Aeon, uma start-up de biotecnologia que investiu bilhões de dólares nos estudos que possibilitaram a magnífica descoberta, é presidida por Sophie Theissen, a personagem de Iris Berben, uma mulher atraente, sedutora, diabolicamente persuasiva e que ainda não encontrou ninguém que disponha de um código genético compatível com o seu. Paralelamente às sequências que descrevem o expediente da Aeon, o filme expõe a rotina do casal Max, interpretado por Kostja Ullmann, e Elena, vivida por Marlene Tanzcik, às voltas com os apuros prosaicos de um casamento feliz. Uma reviravolta desaba sobre a vida de Max e Elena, e a felicidade já não os contempla; Kunz encaminha a narrativa para um segundo ato que esconde as desagradáveis surpresas para os dois, visceralmente ligadas à Aeon, Theissen e um salto de quarenta anos no tempo de vida de Elena, por seu turno desafiada pela culpa de um infortúnio que não provocou e tampouco merecia. Neste paraíso, tal como a novilíngua de Orwell, prazer é martírio, e Céu é inferno.

Filme: Paraíso

Direção: Boris Kunz

Ano: 2023

Gênero: Ação/Ficção científica/Suspense

Nota: 8/10