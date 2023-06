Filme indicado a 8 Oscars é um dos tesouros da biblioteca da Netflix

“A Chegada” — dirigido por Denis Villeneuve — é um suspense psicológico que constrói uma ponte sólida com a ficção científica. O franco-canadense Villeneuve traz uma produção que destaca uma miríade de emoções humanas, desde o instinto de sobrevivência e apego à matéria, até a urgência da dominância humana. A obra apresenta o ser humano em constante competição com uma presença poderosa e desconhecida que observa silenciosamente desde os primórdios da existência.

A obra é pontuada pela representação de um ser humano em disputa contínua com uma entidade desconhecida e poderosa que paira silenciosamente sobre a existência desde seus primórdios. Por meio do filme, Villeneuve nos transporta para uma reflexão sobre a linha temporal que define não só a nossa existência, mas também a do Universo — um começo, um meio e um fim.

Com referências aos estudos de Albert Einstein e Stephen Hawking, o filme explora a tentativa persistente da humanidade de domar o tempo e seu curso. Imersa nessa trama está a personagem de Amy Adams, a neurolinguista Louise Banks, que canaliza seus esforços para estabelecer uma forma de comunicação com seres extraterrestres, numa tentativa de prevenir um desastre de proporções globais.

Banks se vê ainda mais desafiada pela recente perda de sua filha, Hannah, agravando a tensão de sua tarefa. Quando a presença alienígena se torna evidente nas vastas planícies de Montana, Banks se vê encarregada de desvendar uma linguagem extraterrestre desconhecida.

O filme de Villeneuve articula camadas que exploram física, luto e emoções humanas mais profundas, todas tecidas na jornada de Banks. A trama ainda reserva espaço para um aceno de esperança para a personagem de Adams, através de sua relação com Ian Donnelly, papel de Jeremy Renner.

“A Chegada” apresenta ao público uma intrigante reflexão sobre questões existenciais, tais como o significado da vida, a natureza do tempo e o poder da linguagem. A obra não se limita a ser apenas um passatempo, mas serve como um convite para ponderações profundas sobre a condição humana e nosso lugar no cosmos. Como resultado, o filme se torna um híbrido de suspense e ficção científica que também atua como uma profunda meditação sobre comunicação, amor e humanidade.

Filme: A Chegada

Direção: Denis Villeneuve

Ano: 2016

Gêneros: Ficção científica/Thriller

Nota: 10/10