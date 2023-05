O filme adorável para se assistir com a família na Netflix e se encantar

O diretor Walt Becker é especialista em filmes estilo “sessão da tarde” e em “Clifford, o Gigante Cão Vermelho”, ele mostra que grandes responsabilidades também proporcionam grandes poderes. Emily (Darby Camp) acaba de entrar no ginásio e essa nova etapa de sua vida revela como os pré-adolescentes podem ser mesquinhos e maldosos. Sofrendo bullying por seu jeito sonhador e ingênuo, ela enfrenta problemas de autoestima. Sua vida se transforma quando ela conhece Clifford, um adorável cãozinho vermelho pertencente a Bridwell (John Cleese), uma espécie de mágico e mestre dos magos que aparece apenas em momentos oportunos com frases enigmáticas e empolgantes. Pouco depois do encontro, Clifford surge dentro da mochila de Emily, já em sua casa.

Sua mãe está viajando e a deixou sob supervisão do tio Casey (Jack Whitehall), um adulto atrapalhado, mas cheio de boas intenções. Embora ele resista, à princípio, de deixar a sobrinha ficar com o cãozinho, ele acaba dizendo sim para o pedido de Emily. O problema é que no dia seguinte, Clifford cresceu. Aliás, cresceu bastante. Está tão grande que sua cabeça bate no teto de casa, seu peso quebra a cama da menina e seu rabo desastrado sai arremessando tudo em que ele acerta quando demonstra alegria.

O tamanho incomum do animal atrai uma gananciosa empresa de genética, que quer usar Clifford como cobaia para testes de DNA. Enquanto Emily, Casey e o pequeno amigo Owen (Izaac Wang), que também se junta à aventura, tentam descobrir por que Clifford ficou tão grande e reverter a situação, o trio passa por diversas situações divertidas e emocionantes. Mas o perigo ronda conforme a empresa se aproxima e tenta capturar o filhotão.

Neste período em que se metem em confusões e aventuras, Emily deixa de se sentir tão solitária, mas mais que isso, descobre o valor de ser quem ela é, com suas particularidades e qualidades. Afinal, tudo aquilo que é incomum é especial. Ela finalmente descobre que não precisa ser como seus colegas de escola e é isso que a torna única. As pessoas que te amam de verdade vão gostar exatamente de quem você é.

“Clifford, o Gigante Cão Vermelho” é um filme familiar doce e adorável, que captura os espectadores amantes animais e que se identificam com Emily exatamente por seu apego emocional ao seu bichinho. Sabemos como cães, gatos e até outros pets podem transformar nossa vida, trazendo muito mais carinho, conforto leveza e companhia nos momentos mais difíceis. Eles são companheiros honestos que nos amam por quem somos.

O longa-metragem é baseado na série de livros sobre o cão Clifford, de Norman Bridwell, que não por acaso tem o mesmo nome de um de seus personagens. O filme, que foi lançado em 2021, sofreu atrasos nas gravações por causa da pandemia e passou por um longo processo de realização das animações feitas em CGI, afinal, o cachorro precisou ser totalmente criado com ajuda de computadores. De acordo com Becker, o trabalho dos designers foi minucioso para criar o animal nas telas e tudo precisou ser milimetricamente pensado, da gordura corporal do cachorro ao brilho de seu pelo de acordo com a iluminação das cenas.

“Clifford, o Gigante Cão Vermelho” é um filme que vai encantar as crianças e seus pais e propiciar um entretenimento cheio de fantasia e doçura para toda a família.

Filme: Clifford, o Gigante Cão Vermelho

Direção: Walt Becker

Ano: 2021

Gênero: Família/Fantasia/Aventura

Nota: 6/10