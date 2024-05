Comédia Romântica, na Netflix, é a dose de motivação e humor que você precisa para começar a semana

Diz o ditado que “a beleza está nos olhos de quem vê”, mas a verdade é que algumas pessoas são obviamente bonitas para todos os olhares. Tal é o caso de Molly, interpretada pela deslumbrante Alice Eve, objeto dos desejos de muitos homens, especialmente de Kirk (Jay Baruchel), um jovem segurança de aeroporto. Quando o filme começa, ele está tentando reatar com a ex-namorada, Marnie (Lindsay Sloane), que já seguiu em frente. Kirk é uma figura peculiar, um nerd magricela com amigos leais, porém bobalhões, que constantemente dão dicas de relacionamento uns para os outros, às vezes questionáveis, mas sempre bem-intencionadas.

Molly é uma organizadora de eventos a caminho de Nova York quando conhece Kirk no aeroporto onde ele trabalha. Enquanto todos os homens tentam paquerá-la, Kirk é o único que age de forma natural. Não que ele não a considere, como todos os outros homens, uma mulher deslumbrante. Ele apenas reconhece que não está à altura dela, evitando assim fazer papel de ridículo. Quando Molly esquece o celular na bandeja de raio-x do aeroporto, ela precisa reencontrar Kirk para recuperá-lo. Ele demonstra ser doce e aparentemente indefeso demais para enganá-la, o que rapidamente atrai a atenção de Molly, recentemente traída pelo ex-namorado.

Embora a beleza possa ser essencial para alguns nos relacionamentos, não é prioritária para todos. Alguns buscam apenas alguém com quem se sintam seguros e confortáveis, alguém engraçado, talentoso, inteligente ou com outros atributos. Kirk está interessado em Molly e, claro, abre espaço para que um romance floresça. O fato de ela ser bonita demais para ele resulta em situações absurdas e hilárias, como ser confundido pelo ex-namorado de Molly com um garçom durante um encontro em um restaurante, ou quando, durante alguns amassos, ele rapidamente ejacula e é surpreendido pela chegada inesperada dos pais da moça.

Conforme eles tentam iniciar um relacionamento, as inseguranças de Kirk emergem, revelando um aspecto dramático comum nos romances: o medo de ser abandonado, o que faz muitos sabotarem a própria relação. Arriscaria dizer que isso é responsável por muitos términos prematuros. Afinal, as relações superficiais tendem a permanecer assim, pois o medo de se envolver emocionalmente e mostrar vulnerabilidade é assustador demais.

“Ela é Demais Pra Mim”, na Netflix, segue a fórmula previsível de muitas comédias românticas, mas ainda assim é um entretenimento agradável para assistir com amigos ou para escapar da realidade. Apesar das reflexões sobre autoestima, superficialidade e relacionamentos, o filme não precisa ser levado tão a sério.

Filme: Ela é Demais Pra Mim

Direção: Jim Field Smith

Ano: 2010

Gênero: Comédia/Romance

Nota: 8/10