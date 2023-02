Adorável e encantador, filme espanhol na Netflix vai acalmar seu coração e deixar seu espírito mais leve

“Cinco Dias Sem Nora”, dirigido e escrito por Mariana Chenillo, é uma comédia dramática espanhola que narra a saga de José Kurtz (Fernando Luján) para enterrar sua ex-mulher, Nora (Silvia Mariscal), que cometeu suicídio às vésperas da Pessach. A família é judaica, embora José resista às tradições. O filho, Rubén (Ari Brickman), que estava em uma viagem de férias, tem de retornar à cidade às pressas para se certificar de que todo o ritual da Torá seja seguido.

José e Nora foram casados por 30 anos e há 20 estavam divorciados. Mesmo assim, eram vizinhos e amigos. Há uma verdadeira confusão quando José se rebela contra o rabino e decide vasculhar as coisas de Nora, descobrindo que ela teve um amante no passado, quando ainda eram casados. Enquanto o destino do corpo é incerto, amigos da família chegam até a casa para tentar ajudar. Quando as intenções de cada um acerca do que se deve fazer para respeitar as últimas vontades de Nora se contrapõem, situações peculiares e cômicas acontecem.

As netas brincam de vampiro no caixão, José pede pizza de calabresa para o rabino, que não pode comer pão fermentado ou carne de porco na Pessach, a prima de Nora chega alegando ter sido convidada pela falecida para cozinhar. José descobre que Nora já tinha planejado tudo, inclusive encomendado comida para seu funeral. O fato das coisas terem sido tão planejadas e antevistas faz com que ele sinta mágoa e ao mesmo tempo ternura pela ex-mulher. José claramente demonstra ainda amá-la quando se sente traído ao descobrir o caso de Nora do passado.

Por meio de flashbacks, o filme nos mostra que José tentou a todo custo sustentar o casamento com a ex-mulher, que sofria de depressão e havia tentado cometer suicídio outras quatorze vezes, antes de finalmente ter sucesso. Ela era acompanhada pelo médico da família, que também está presente em seu funeral, e que aos poucos se revela um amigo muito mais íntimo do que esperado.

O filme acompanha as consequências da morte da Nora para a relação das pessoas que a cercavam. Embora provoque muitos desacordos e rebuliço na casa, o evento irá acabar unindo essas pessoas por meio do amor e carinho que sentiam por ela, principalmente quando o cemitério planejado para enterrá-la se nega a recebê-la pelo fato de o suicídio ser considerado uma ofensa à Deus, conforme a Torá.

Toda a história se passa no decorrer de cinco dias, contando do momento em que Nora escreve suas cartas e prepara o café para José, que irá descobrir seu corpo no dia seguinte. O fim, é quando ela finalmente pode ser enterrada, que culmina com as celebrações da Pessach, transformando seu funeral mais em uma festa que em uma despedida.

O enredo se desenha de maneira tão delicada, sutil e bem-humorada em torno da relação dessa família desajustada e amorosa, que é como se o espectador estivesse ali na casa com todos, participando das cenas, como se fossem sua família. Há um sentimento de conforto e uma doce melancolia que nos faz nos identificarmos com essas pessoas maluquinhas e adoráveis. Um feel good movie que vai trazer acalanto para sua alma e proporcionar sorrisos inesperados.

Filme: Cinco Dias Sem Nora

Direção: Mariana Chenillo

Ano: 2008

Gênero: Comédia / Drama

Nota: 9/10