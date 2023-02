Suspense com Penélope Cruz é o um dos filmes mais subestimados da Netflix e não te deixará desviar o olhar

Baseado no livro do escritor brasileiro Fernando Morais “Os Últimos Soldados da Guerra Fria”, o filme “Wasp Network: Rede de Espiões” causou um verdadeiro alvoroço quando foi lançado em 2019, entre a comunidade cubana em Miami. Dirigido e adaptado para as telas por Olivier Assayas, o longa-metragem traz muitas estrelas latinas do cinema, como Penelope Cruz, Edgar Ramírez, Wagner Moura, Ana de Armas e Gael Garcia Bernal. A produção aborda a prisão de cinco de espiões cubanos que atuaram na Rede Vespa, durante os anos 1990, uma operação para investigar e impedir ações da organização anticastrista Irmãos ao Resgate.

Na década de 1990, os Irmãos ao Resgate promoviam ajuda humanitária para refugiados cubanos e promoviam ataques terroristas em Havana com o intuito de fazer propaganda anticubana e derrubar o governo de Fidel Castro. A organização, que tinha grande apoio dos cubanos exilados nos Estados Unidos, foi sabotada pela Rede Vespa, que contou com ajuda de oficiais do governo de Cuba que fingiram ser desertores e se mudaram para o país vizinho para realizar a espionagem.

Depois de derrubar dois aviões da organização, deixando quatro tripulantes mortos, cinco espiões do governo cubano que trabalhavam na Rede Vespa, entre eles Rene Gonzales (Ramírez), Juan Pablo Roque (Wagner Moura) e Gerardo Hernandez (Gael García Bernal) foram presos pelo governo norte-americano sob acusações de conspiração, espionagem e assassinato.

O filme de Assayas tenta retratar, de maneira especial, a vida pessoal dos três agentes e como a operação influenciou suas vidas a rotina familiar de cada um deles. Mas a polêmica que ronda o filme é o fato de que os agentes, que foram libertos entre os anos de 2011 e 2017, após condenação pelo governo norte-americano, são tratados como heróis.

As sentenças dos cinco espiões variaram de 15 anos de reclusão a duas prisões perpétuas. No entanto, após uma apelação, as penas foram reduzidas. A libertação dos agentes cubanos também coincidiu com um tratado de reconciliação entre os governos dos Estados Unidos e Cuba, que haviam cortado relações há mais de 50 anos, desde a Revolução Cubana.

Embora tenham sido defendidos por ganhadores do prêmio Nobel, várias personalidades políticas e pela Anistia Internacional, os cinco condenados são enxergados de maneira paradoxal entre os defensores de Castro e os anticastristas. Se para um grupo eles são vistos como heróis patriotas, para o outro, eles foram instrumentos de um regime antidemocrático e opressor, que matou integrantes de um grupo que praticava ajuda humanitária.

Mas a polêmica ajudou a promover o filme e a despertar a curiosidade de muitas pessoas, sobretudos os mais jovens, que não conheciam a verdade dos eventos acerca dos cinco idealistas cubanos. Um filme que contribui para a divulgação da história, “Wasp Network: Rede de Espiões” foi indicado a várias premiações no Festival de Veneza e no Cesar, dois dos mais importantes reconhecimentos do cinema no mundo, e foi laureado no Deauville Film Festival.

Filme: Wasp Network: Rede de Espiões

Direção: Olivier Assayas

Ano: 2019

Gênero: Espionagem/Drama/Policial

Nota: 8/10