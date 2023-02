Você precisa assistir, filme na Netflix com Idris Elba e Beyoncé vai te deixar alucinado, obcecado e paralisado

Depois de estrelar em “Resistindo às Tentações”, “Dreamgirls” e “Cadillac Records”, Beyoncé Knowles foi escolhida para interpretar Sharon, a esposa-troféu do gerente de ativos bem-sucedido Derek (Idris Elba) no longa-metragem “Obsessiva”. Dirigido por Steve Shill e escrito por David Loughery, o suspense conta a história uma secretária temporária, Lisa (Ali Larter), que sofre de erotomania, uma condição que faz a pessoa acreditar estar sendo amada por outro em posição proeminente. A vítima de sua obsessão é Derek, seu chefe, um homem casado e um profissional ambicioso com potencial para ascender ainda mais na empresa em que trabalha.

Lisa é atraente, sedutora e competente, mas interpreta cada gesto e palavra de Derek como um flerte. À princípio, ele não consegue identificar o traço obsessivo de sua secretária, mas aos poucos ela começa a incomodar. De repente, ele vê sua vida profissional e pessoal completamente sufocada por essa mulher persistente e fantasiosa.

Desde o princípio, quando nos apresenta Lisa, o filme dá pistas para os espectadores de que há uma tensão que a ronda. As cenas com ela são misteriosas, com faixas sonoras de suspense e câmeras em close, focando nas suas expressões faciais, nos movimentos de suas mãos e pernas.

Inspirado por “Atração Fatal”, “Obsessiva” marca a estreia de Shill em longas-metragens e o primeiro papel de Beyoncé no cinema em que ela não interpreta uma cantora. Apesar de Derek e Sharon serem um casal de negros, enquanto Lisa é uma mulher branca, as questões inter-raciais não são exploradas no filme, o que foi motivo de cobranças dos críticos, mas para Idris Elba, o protagonista, foi revigorante não dar enfoque no tema, trazendo para o centro da trama a questão da obsessão.

Beyoncé, que é a maior estrela aqui, é a que menos tem tempo em tela para brilhar. Relegada a segundo plano, ela passa a maior parte do tempo interpretando a esposa perfeita que fica em casa cuidando do filho, enquanto seu marido é a representação do sucesso até cair na mira daquela mulher lunática. Apesar de sofrer constantes assédios, Derek não conta para Sharon, que só fica sabendo da situação quando Lisa tenta suicídio e tudo vira caso de polícia.

A chance de Beyoncé neste filme de se tornar o centro das atenções é quando ela se atraca com a perseguidora de seu marido nas cenas finais, provocando uma completa destruição de sua casa. As filmagens de luta, para a talentosa cantora e atriz, foram fáceis. São quase como as coreografias de suas músicas, ela afirmou.

O thriller nos deixa com as mãos suadas, agonizando enquanto vê a vida do protagonista decair. Sua recente promoção é colocada em risco, o casamento também. Afinal, ele e Lisa passam por uma guerra de narrativas onde, na maioria das vezes na vida real, as vítimas são as mulheres. Como provar que ele não é mais um abusador emocional e sexual?

Um filme para roer as unhas até sangrar os dedos, “Obsessiva” é uma produção para admirar as atuações das mulheres da trama e pensar duas vezes antes de se aproximar de um estranho.

Filme: Obsessiva

Direção: Steve Shill

Ano: 2009

Gênero: Suspense/ Drama

Nota: 7/10