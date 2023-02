Suspense de ação com Adrien Brody, na Netflix, é um dos filmes mais impactante brutais dos últimos anos

Gostamos de achar que controlamos o nosso destino. Pensamos que se nos esforçarmos o bastante e trabalharmos duro, seremos bem-sucedidos. Mas é mais do que isso. Também não é só sorte. É que a vida, às vezes, escreve histórias para nós. Não escolhemos onde, quando ou quem nascemos. Algumas partes do caminho também são imprevisíveis. Em “Passado Violento”, o ganhador do Oscar de melhor ator Adrien Brody interpreta Clean, um homem que quer se desvincular de seu passado e buscar redenção.

Mas quem somos é algo que nos persegue a vida inteira. Clean é um dependente químico e tratamento que trabalha de lixeiro nas noites geladas e, durante o dia, conserta aparelhos eletrônicos para vender em um antiquário. Sua vizinha, Dianda (Chandler DuPont), o lembra de sua filha. Com um passado nebuloso que se revela mais na parte final do filme, Clean é um homem querido pelas pessoas ao seu redor, mas insiste em dizer a elas que ele “não é um homem bom”, deixando claro que sua história é mais sombria do que todos imaginam.

Quando dá uma bicicleta que consertou de presente para Dianda, a avó dela, Ethel (Michelle Wilson) diz: “Ela não é sua filha. Não precisamos ser salvas”, ele responde: “Estou tentando salvar a mim mesmo”. Com essa fala, Clean deixa claro que Dianda é a âncora que o mantém vivo em um mundo menos horrível do que o que ele conhece.

Mas o bairro não é um lugar seguro e pacífico. Dianda se envolve com alguns traficantes locais, apesar dos alertas de Clean. Um dia, fica drogada na casa de um deles. Então, alguém coloca o celular para filmar e o cenário se arma para uma cena terrível de estupro coletivo, onde Dianda é a vítima. A cena, de repente, se transforma em outra quando Clean entra na casa e pratica uma verdadeira carnificina, deixando o filho de um chefão da máfia desfigurado após alguns golpes de martelo no rosto.

Clean consegue salvar Dianda da violência sexual, mas desperta a ira de um grupo poderoso de traficantes de drogas na cidade. Para sobreviver e proteger Dianda e a avó, eles precisam fugir dali o mais rápido possível. No entanto, quando se envolve com a elite do crime, não adianta mudar de lugar. Eles vão te encontrar aonde for. Clean sabe bem, porque já esteve envolvido com todo tipo de gente perigosa. Então, ao invés de aceitar ser o rato perseguido pelo gato, ele decide se tornar o caçador e ir atrás dos mafiosos que querem matá-los.

Para isso, Clean abre mão da nova vida que estava tentando construir, longe do seu passado e da violência. Na realidade, ele precisará abraçar quem realmente é e seu talento como assassino profissional. Agora conhecido como “lixeiro”, antes ele era chamado de “o ceifador”. Clean reassume sua antiga identidade para tomar o controle da situação.

Inspirado por “Taxi Driver”, o roteiro deste filme foi escrito pelo próprio protagonista, Adrien Brody, em parceria com Paul Solet, que dirigiu o longa-metragem. Brody também foi produtor executivo e autor da trilha sonora ao lado de Austin Wintory. O ator, que fez história ao protagonizar “O Pianista”, também é músico e compõe há mais de 30 anos, segundo contou em uma entrevista.

Brody já tinha um esboço para este filme, mas achou que seria responsabilidade demais assumir o projeto sozinho. Por isso, convidou Solet para ajudá-lo nesta realização. “Passado Violento” se passa quase todo no período noturno, dando um charme noir à trama. O filme começa como drama e transmuta para o gênero ação do meio para o fim, entregando cenas fortes de violência explícita. Além da atuação sempre impactante de Brody, o longa também conta com a atuação de Glenn Fletcher ( da série “The Watchmen” e do filme “Coringa”).

Filme: Passado Violento

Direção: Paul Solet

Ano: 2021

Gênero: Drama/Ação

Nota: 9/10