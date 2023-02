7 filmes na Netflix que farão seu coração sair pela boca e sua mente entrar em colapso

O Páramo (2021), David Casademunt

Lander Larrañaga / Netflix

Na Espanha do século 19, um garotinho e sua mãe fogem da guerra e se refugiam em uma cabana isolada. Em busca de sobrevivência, poucos estão autorizados a cruzar os limites da propriedade, marcada por espantalhos em estacas. Da mesma maneira, os dois também não ultrapassam as fronteiras. No entanto, o desejo pela liberdade cresce na mesma proporção que o temor por sua segurança. Até que um dia, eles ouvem sobre uma entidade sobrenatural e invisível, que ronda lá fora em busca de pessoas fracas e que se alimenta de medo. Para mantê-lo distante, não se deve pisar fora dos limites demarcados. Mas talvez seja tarde demais para mãe e filho.