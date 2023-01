Baseado em romance de Don DeLillo, suspense existencial na Netflix vai te fazer pensar por semanas

Em uma cena de “Ruído Branco”, filme mais recente do cineasta Noah Baumbach, seu protagonista, Jack Gladney (Adam Driver), conversa com sua enteada sobre o medo da morte e a pergunta sobre um suposto comprimido que faria este medo desaparecer. É algo sobre o poder da sugestão. “Talvez ele [o remédio] não tenha este efeito [de tirar o medo da morte], mas quero ser enganado”, ele diz. “Isso não é meio idiota?”, ela responde. “É o que acontece com gente desesperada”, ele retruca. Mesmo que algumas coisas não sejam verdade, preferimos acreditar nelas para não nos entregar ao nosso desespero, para somar alguma esperança dentro de nossas almas.

“Ruído Branco” é um dos filmes mais ousados de Baumbach, porque desta vez ele leva seus dramas familiares para o lado do suspense e ainda usa um pouco mais de artifícios tecnológicos cinematográficos que em suas obras anteriores. O cineasta traz para as telas uma adaptação homônima do livro de Don Delillo, publicado nos anos 1980, sobre as crises existenciais humanas. Baumbach nunca lançou um filme que fosse fácil de digerir, nem mesmo sua animação “O Fantástico sr. Raposo”, que escreveu e que foi dirigido por Wes Anderson. Ele é conhecido por seus diálogos extensos e sagazes, pelas profundas discussões filosóficas, dúvidas existenciais e toda sorte de questões intangíveis que afligem o espírito humano. “Ruído Branco” não é um filme que todo mundo deveria ver, embora seja excelente. Ele tem um sabor refinado e exótico que muito certamente não irá agradar a todos os paladares.

E, talvez, motivado pela pandemia de Covid-19 tenha optado por fazer este longa-metragem, que gira em torno de uma família moradora de uma cidade que vivencia um trauma coletivo, uma catástrofe generalizada. Após um acidente entre uma caminhonete e um trem, um produto químico chamado Niodeno D é lançado no ar e forma uma nuvem tóxica que paira sobre o município. A exposição ao Niodeno D é perigoso para o corpo humano e, caso ocorra, pode provocar morte. Os cidadãos são orientados a deixarem suas casas e sair da cidade. No meio do caminho, Jack precisa abastecer o carro da família, que está sem combustível. Neste período, ele acaba exposto por cerca de dois minutos e meio ao componente químico. Ao comunicar sua exposição para os funcionários do governo, recebe a notícia de sua morte iminente. Não há certezas sobre quando ela ocorrerá ou como, mas ele prefere não contar à família sobre isso.

Pouco tempo depois, o governo soluciona a questão da nuvem e as famílias podem retornar para suas casas. A cidade rapidamente retoma sua rotina. Ao chegar no supermercado e encontrar um colega de trabalho, Murray (Don Cheadle), eles discutem sobre como o supermercado parece um lugar ainda melhor depois de tudo que ocorreu e como as pessoas ficam mais felizes, praticamente “renovadas”, ao se deparar com as cores, letras e números nas prateleiras.

Jack é professor universitário e especialista em Hitler, por quem é obcecado. Murray sabe tudo sobre Elvis Presley. Em uma aula, eles traçam paralelos entre as duas personalidades famosas, especialmente os relacionamentos deles com suas mães e sua fascinação pela morte, que é uma bela cena coreografada e quase tocada como uma sinfonia para os espectadores, com sincronia dos atores de ritmo e tempo.

O medo da morte é o tema deste filme, que busca abordar as diferentes formas como a sociedade tenta se enganar para esquecer-se dela, seja por meio do consumismo, seja por meio de cenas de acidentes de carro em filmes, pela sua obsessão por homens que enlouqueceram após a morte de suas mães, ou por meio de pílulas mágicas que nos fazem esquecer nossos medos.

“Ruído Branco” é o filme mais denso e complexo de Baumbach, até o momento. Seu elenco também conta com a participação de sua esposa, a atriz e também diretora de cinema Greta Gerwig.

Filme: Ruído Branco

Direção: Noah Baumbach

Ano: 2022

Gênero: Suspense/Drama

Nota: 9/10