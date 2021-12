7 filmes subestimados da Netflix em 2021 que você provavelmente não viu

Se você é indeciso, imagine só se deparar com um catálogo com mais de 4.500 títulos, como é o da Netflix. Não é fácil enxergar cada uma das atrações e, muito menos, escolher entre elas. Por isso que a Revista Bula te enche de listas. Queremos facilitar sua vida, ajudá-lo a escolher algo para assistir sem muito sofrimento. A cada dia estamos com um humor ou astral diferente, mas não se preocupe, aqui, temos seleções de filmes para todas as suas personalidades. Hoje, viemos ajudar seu eu libriano indeciso e avoado, que não enxergou essas estreias no catálogo da Netflix. Entre os títulos, “BAC Nord: Sob Pressão”, de Cédric Jimenez; “Família Yakuza”, de Michihito Fujii; e “Garota Estranha”, de Umesh Bist. Os títulos estão organizados de acordo com a ordem alfabética e não seguem critérios classificatórios

BAC Nord: Sob Pressão, Cédric Jimenez Baseado em uma história real, em 2012, 18 policiais da unidade Bac Nord, na Marselha, foram presos acusados de extorsão e roubo de drogas, alegando que os alucinógenos apreendidos foram usados para pagar informantes em sua tentativa de derrubar um dos traficantes que opera nos subúrbios. Greg, Yass e Antoine são integrantes do esquadrão que acabam infringindo a lei, enquanto recrutam membros de sua unidade em uma operação pouco ortodoxa que culmina na invasão de um esconderijo de traficantes locais. A operação é bem-sucedida, mas meses após se tornarem heróis em seu departamento, o trio é preso pela Corregedoria.

Família Yakuza, Michihito Fujii Após o pai se suicidar por conta do vício em drogas, Kenji vive uma vida sem propósitos, até que encontra com o chefe da Yakuza e logo se torna um membro da máfia. À princípio, Kenji encontra na organização criminosa uma família e uma boa forma de lidar com os problemas e de ter oportunidades fáceis na vida. No entanto, quando ele se apaixona por Yoda Kudo, uma acompanhante em uma das boates da quadrilha, ele deseja deixar o crime e viver uma vida tranquila e honesta com sua própria família, mas sair da Yakuza não será tão fácil quanto foi entrar.

Garota Estranha, Umesh Bist Sandhya é uma jovem viúva que perdeu o marido apenas cinco meses após o casamento. Incapaz de sentir a dor do luto por um homem praticamente estranho, já que o casamento fora arranjado e os dois haviam se conhecido apenas no dia da cerimônia, Sandhya passa a ser malvista pelos parentes do marido. Quando a família do falecido descobre uma herança inesperada destinada à Sandhya, eles irão disputar o dinheiro.

Histórias Incomuns, Kayoze Irani e Neeraj Ghaywan Uma antologia formada por quatro curtas-metragens. No primeiro, “Amantes”, trata de um casamento arranjado em que o marido se nega a deitar com a esposa. No segundo, “Brinquedo”, duas irmãs pobres tem a energia cortada e o patrão de uma delas oferece pagar a conta em troca de sexo. Em “Beijo Molhado” uma funcionária de uma empresa aconselha a colega de trabalho a engravidar para ficar com sua vaga. Em “Não Falado”, a mãe de uma menina surda irá se apaixonar por um fotógrafo que fala em linguagem de sinais.

Noite no Paraíso, Park Hoon-Jung Tae-Gu é um mafioso que tem a irmã e a sobrinha assassinadas por um criminoso de gangue rival. Seu plano é se vingar do inimigo e recomeçar a vida em outro país. Sua história se cruza com a de Jae-Yeon, sobrinho de um colega do crime, que o indica para que seja seu motorista. Ele descobre que ambos têm algo comum: os dois tiveram suas famílias mortas pela máfia.

Retrato de um Campeão, Chi-Man Wan O filme conta a inspiradora história do atleta paralímpico So Wa-wai. Nascido com icterícia, ele teve sua audição e equilíbrio afetados permanentemente. Apesar disso, seu corpo revelou um talento especial para a corrida. Incentivado por sua mãe trabalhadora, Wa-wai se junta a uma equipe de pessoas com deficiência física e acaba fazendo história nos Jogos Paralímpicos. O longa retrata a árdua jornada da família até a glória no atletismo. Ainda revela os obstáculos enfrentados por atletas profissionais de Hong Kong, entre os quais muitos são forçados a abandonar suas carreiras para trabalhar em empregos comuns.