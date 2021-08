10 filmes românticos na Netflix para acabar com os lencinhos de tanto chorar

Iludidos do mundo, uni-vos! A Revista Bula dedica esse espaço para aqueles que adoram suspirar com histórias delirantes de romances proibidos, difíceis e trágicos, mas calorosos e cheio de paixão. Na vida real não é tão divertido sofrer por amor, mas como não é proibido e nem taxado sonhar, neste caso é bem melhor mergulhar na ficção. Até porque aqui as lágrimas são breves e logo a gente cai em si, de volta para a realidade. Entre as produções selecionadas, “Amor a Prazo”, de 2021, de Chen-Hao Yin; “A Última Carta de Amor”, de 2021, de Augustine Frizzell; e “Por Lugares Incríveis”, de 2020, de Brett Haley. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Amor a Prazo (2021), Chen-Hao Yin Cheng é um agiota que mora no sótão de uma pequena barbearia. Seu amigo, dono de uma empresa de cobrança, pede a ele que cobre uma dívida problemática enquanto o credor está em coma. Cheng vai ao hospital para dar o ultimato e conhece Hao Ting, que cuida de seu pobre pai e está arcando com os encargos financeiros. Profundamente atraído por ela, ele oferece um acordo da dívida em troca de encontros românticos.

A Última Carta de Amor (2021), Augustine Frizzell Em 1960, Jennifer sofre um grave acidente de carro e tem amnésia. Ela tenta lentamente reconstruir sua vida com seu rigoroso marido, até que encontra uma série de cartas de amor endereçadas a ela e assinadas apenas pela letra B, indicando que ela mantinha um relacionamento extraconjugal. Décadas mais tarde, uma das cartas é encontrada pela jornalista Ellie, que fica obcecada em unir novamente os protagonistas deste amor proibido.

Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley Traumatizada pela morte da irmã em um acidente de carro, Violet se fecha para o mundo. Diante de uma depressão, a adolescente sobe no parapeito de uma ponte e considera pular. Então surge Theodore Finch, um garoto rebelde e agressivo, que a convence de não tirar a própria vida. Apesar de também guardar seus próprios traumas, ele é quem reconecta Violet com o mundo. Juntos, o casal parte em uma jornada em belas paisagens de Indiana, regada a trechos fúnebres e melancólicos de Virgínia Woolf.

História de um Casamento (2019), Noah Baumbach Charlie e Nicole são um casal de artistas que vive no Brooklyn com o filho de 8 anos, Henry. Nicole havia sido atriz de cinema na adolescência e agora estrela nos palcos em peças dirigidas por Charlie. No decorrer do enredo, o casal relata o que amam e odeiam sobre o outro conduzindo a história de amor desde seu início até o iminente fim. Ao decidir que quer retornar para sua carreira em Los Angeles, Nicole decide contratar a voraz advogada Nora Fanshaw, enquanto Charlie busca um advogado à altura para brigar pela custódia de Henry.

Perfeita Pra Você (2018), Stephanie Laing Abby e Sam se conhecem desde crianças e estão juntos há muitos anos. Após ser diagnosticada com um câncer terminal, Abby inicia a missão de encontrar uma companheira para substituí-la à altura. Com ajuda de seus amigos do grupo de apoio aos pacientes com câncer, Abby ainda irá traçar o caminho de aceitação para o que o destino lhe reserva.

Me Chame pelo Seu Nome (2017), Luca Guadagnino Ambientado no verão de 1983, no norte da Itália, o filme percorre semanas ensolaradas nas quais o mundo de Elio é transformado. Arrogante e sofisticado, embora transpareça uma ingênua insegurança, Elio e seus pais não convencionais se preparam para receber Oliver, um aluno de pós-graduação que irá trabalhar durante o verão com o pai do adolescente, que é professor. Bonito e confiante, a forma como Oliver preenche os ambientes por onde passa deixa Elio completamente apaixonado.

Querido John (2010), Lasse Hallström Savannah Curtis é uma estudante universitária de férias na casa de praia de seus pais quando conhece John Tyree, um soldado de licença que visita o pai na mesma cidade. Após duas semanas juntos, o casal segue caminhos distintos e desenrola um complexo romance por meio de cartas que trocam um com o outro. Enquanto John combate no Iraque, Savannah vive uma história de amor com outra pessoa. No entanto, este ainda não é o final da história entre os dois.

O Despertar de uma Paixão (2006), John Curran Ambientado na Inglaterra e Hong Kong, na década de 1920, o filme narra a história de amor entre Kitty e Walter. Casados, eles não convivem bem após uma traição da esposa. Walter, que é um médico infectologista, obriga Kitty a acompanhá-lo até Hong Kong, um lugar tomado pela epidemia de cólera. Despojada dos luxos que usufruía em Londres, ela é compelida a reavaliar sua vida. Juntos, eles redescobrem a paixão adormecida que sentiam um pelo outro.

Orgulho e Preconceito (2005), Joe Wright Baseado no romance de Jane Austen, “Orgulho e Preconceito” conta a história de Elizabeth Bennet e suas irmãs, que vivem na Inglaterra rural, do século 19. A família das garotas passa por problemas financeiros e a mãe está decidida a casar suas filhas com homens da alta sociedade. Quando o senhor Bingley se muda para a cidade, a senhora Bennet tenta casar sua filha mais bela, Jane, com o ricaço. Enquanto isso, Elizabeth se apaixona pelo melhor amigo de Bingley, o senhor Darcy, um arrogante e pouco sociável aristocrata.