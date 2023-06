15 vezes em que Charlie Brown, Snoopy e seus amigos mandaram a real e deixaram lições de vida

A icônica tirinha Peanuts, conhecida como Minduim no Brasil, celebrará seu 72º aniversário em 2 de outubro de 2023. Criada por Charles Schulz (1922-2000), a série protagonizada por Charlie Brown, seus amigos e o adorável Snoopy deixou uma marca duradoura na história dos quadrinhos, conquistando aproximadamente 355 milhões de leitores em 75 países ao redor do mundo.

Schulz começou a publicar as tirinhas em 1947, quando retornou do serviço militar na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente chamada de “Lil’ Folks”, as tiras foram publicadas em um jornal de sua cidade natal, Saint Paul. No entanto, ao solicitar que fossem publicadas diariamente, Schulz acabou sendo demitido.

Mais tarde, em Nova York, ele se associou a uma empresa que comercializava tiras de quadrinhos para jornais. A série de tirinhas foi rebatizada como “Peanuts”, um nome que inicialmente desagradou Schulz. Em 1950, a turma do Charlie Brown estreou em sete jornais e, em 1958, já estava presente em 355 publicações.

O sucesso de Peanuts foi tão grande que, em 1965, a série ganhou uma adaptação para desenho animado, além de especiais para a televisão e filmes. As tirinhas foram encerradas em 2000, ano em que Charles Schulz faleceu aos 77 anos de idade, vítima de câncer. Schulz solicitou que nenhum outro ilustrador continuasse os desenhos após sua morte.

De acordo com a biografia “Peanuts and Schulz”, escrita por David Michaelis, os personagens de Peanuts foram inspirados em pessoas do cotidiano de Charles Schulz, e alguns acontecimentos nas tirinhas são baseados em suas próprias memórias. A Revista Bula selecionou dez das tirinhas mais icônicas, retratando o cotidiano de Charlie Brown, Snoopy e seus amigos.

