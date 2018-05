Todos os 90 vencedores do Oscar de melhor filme, classificados de pior a melhor

A o site americano Business Insider publicou uma lista com todos os títulos ganhadores do Oscar de Melhor Filme ao longo dos 90 anos da premiação. A seleção foi realizada a partir das notas atribuídas aos filmes por críticos no site especializado em cinema Rotten Tomatoes. Em casos de empate, foram levadas em consideração as avaliações dos espectadores. O topo do ranking é completamente dominado por clássicos. Na primeira colocação está “A Malvada” (1950), de Joseph L. Mankiewicz; seguida de “Rebecca, A Mulher Inesquecível” (1940), de Alfred Hitchcock; e “Farrapo Humano” (1945), de Billy Wilder.

Oficialmente chamado de Prêmios da Academia, The Academy Awards em inglês, o Oscar é considerado o prêmio de cinema mais grandioso e prestigiado do mundo. Entregue anualmente, ele conta com mais de 24 categorias, sendo a principal delas a de melhor filme. Desde 1929, quando ocorreu a primeira cerimônia, 90 edições já foram realizadas.