O filme mais popular do ano em que você nasceu

A popularização do cinema começou a ocorrer na década de 1920. Alguns anos mais tarde, surgiram os filmes com som, animações, efeitos visuais, e assim por diante. O site da revista norte-americana “Reader’s Digest” publicou uma lista com o filme mais popular de cada ano, desde 1930 até 2019. “A Branca de Neve e os Sete Anões”, de 1937; anunciou um fenômeno para os próximos anos, já que os filmes de animação foram protagonistas por várias vezes. Assim como “Batman”, de 1989, foi o precursor das franquias de super-heróis. Em toda a lista, o diretor que mais aparece é Steven Spielberg, com seis longas entre os mais assistidos. Confira, abaixo, o filme mais popular no ano em que você nasceu.

1930 — Aventuras de Tom Sawyer (John Cromwell) 1931 — Frankenstein (James Whale) 1932 — O Expresso de Xangai (Josef von Sternberg) 1933 — King Kong (Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack) 1934 — Aconteceu Naquela Noite (Frank Capra) 1935 — O Grande Motim (Frank Lloyd) 1936 — Tempos Modernos (Charlie Chaplin) 1937 — Branca de Neve e os Sete Anões (David Hand e Wilfred Jackson) 1938 — As Aventuras de Robin Hood (Michael Curtiz e William Keighley) 1939 — E O Vento Levou (Victor Fleming) 1940 — Pinóquio (Hamilton Luske, Wilfred Jackson e outros) 1941 — Sargento York (Howard Hanks) 1942 — Bambi (David Hand, James Algar e outros) 1943 — Forja de Heróis (Michael Curtiz) 1944 — O Bom Pastor (Lei McCarey) 1945 — Mom and Dad (William Beaudine) 1946 — A Felicidade Não se Compra (Frank Capra) 1947 — Entre o Amor e o Pecado (Otto Preminger e John M. Stahl) 1948 — A Cova da Serpente (Anatole Litvak) 1949 — Sansão e Dalila (Cecil B. DeMille) 1950 — Cinderela (Clyde Geronimi, Hamilton Luske e outros) 1951 — Quo Vadis (Mervyn LeRoy) 1952 — O Maior Espetáculo da Terra (Cecil B. DeMille) 1953 — Peter Pan (Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e outros) 1954 — Janela Indiscreta (Alfred Hitchcock) 1955 — A Dama e O Vagabundo (Clyde Geronimi, Hamilton Luske e outros) 1956 — Os Dez Mandamentos (Cecil B. DeMille) 1957 — A Ponte do Rio Kwai (David Lean) 1958 — No Sul do Pacífico (Joshua Logan) 1959 — Bem-Hur (William Wyler) 1960 — A Família Robinson (Ken Annakin) 1961 — A Guerra dos Dálmatas (Wolfgang Reitherman e Hamilton Luske) 1962 — O Mais Longo dos Dias (Ken Annakin, Andrew Marton e outros) 1963 — Cleópatra (Joseph L. Mankiewicz) 1964 — Mary Poppins (Robert Stevenson) 1965 — A Noviça Rebelde (Robert Wise) 1966 — A Bíblia (John Huston) 1967 — Mogli: O Menino Lobo (Wolfgang Reitherman) 1968 — Funny Girl, A Garota Genial (William Wyler e Herbert Ross) 1969 — Butch Cassidy (George Roy Hill) 1970 — Love Story: Uma História de Amor (Arthur Hiller) 1971 — Billy Jack (Tom Laughlin) 1972 — O Poderoso Chefão (Francis Ford Coppola) 1973 — O Exorcista (William Friedkin) 1974 — Banzé no Oeste (Mel Brooks) 1975 — Tubarão (Steven Spielberg) 1976 — Rocky, Um Lutador (John G. Avildsen) 1977 — Guerra Nas Estrelas (George Lucas) 1978 — Grease: Nos Tempos da Brilhantina (Randal Kleiser) 1979 — Kramer Vs. Kramer (Robert Benton) 1980 — Star Wars: O Império Contra-Ataca (Irvin Kershner) 1981 — Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (Steven Spielberg) 1982 — E.T.: O Extraterrestre (Steven Spielberg) 1983 — O Retorno do Jedi (Richard Marquand) 1984 — Os Caça-Fantasmas (Ivan Reitman) 1985 — De Volta Para o Futuro (Robert Zemeckis) 1986 — Top Gun: Ases Indomáveis (Tony Scott) 1987 — Três Solteirões e um Bebê (Leonard Nimoy) 1988 — Rain Man (Barry Levinson) 1989 — Batman (Tim Burton) 1990 — Esqueceram de Mim (Chris Columbus) 1991 — A Bela e a Fera (Gary Trousdale e Kirk Wise) 1992 — Aladdin (Ron Clements e John Musker) 1993 — Jurassic Park (Steven Spielberg) 1994 — O Rei Leão (Rob Minkoff e Roger Allers) 1995 — Toy Story: Um Mundo de Aventuras (John Lasseter) 1996 — Independence Day (Roland Emmerich) 1997 — Titanic (James Cameron) 1998 — O Resgate do Soldado Ryan (Steven Spielberg) 1999 — Star Wars: Episódio 1: A Ameaça Fantasma (George Lucas) 2000 — O Grinch (Ron Roward) 2001 — Harry Potter e A Pedra Filosofal (Chris Columbus) 2002 — Homem-Aranha (Sam Raimi) 2003 — Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (Peter Jackson) 2004 — Shrek 2 (Andrew Adamson, Conrad Vernon e outros) 2005 — Star Wars: Episódio 3: A Vingança dos Sith (George Lucas) 2006 — Piratas do Caribe: O Baú da Morte (Gore Verbinski) 2007 — Homem-Aranha 3 (Sam Raimi) 2008 — Batman, O Cavaleiro das Trevas (Christopher Nolan) 2009 — Avatar (James Cameron) 2010 — Toy Story 3 (Lee Unkrich) 2011 — Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (David Yates) 2012 — Os Vingadores (Joss Whedon) 2013 — Jogos Vorazes: Em Chamas (Francis Lawrence) 2014 — Sniper Americano (Clint Eastwood) 2015 — Star Wars 7: O Despertar da Força (J. J. Abrams) 2016 — Rogue One: Uma História Star Wars (Gareth Edwards) 2017 — A Bela e a Fera (Bill Condon) 2018 — Vingadores: Guerra Infinita (Anthony e Joe Russo) 2019 — Vingadores: Ultimato (Anthony e Joe Russo)