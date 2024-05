O filme com Al Pacino, na Netflix, que vai melhorar seu humor instantaneamente

Com mais de 20 roteiros escritos para o cinema, incluindo sucessos como a animação “Carros”, “Enrolados” e “Amor a Toda Prova”, Dan Fogelman fez poucas incursões na direção, sendo apenas duas em longas-metragens, e a primeira delas em “Não Olhe Para Trás”, filme de 2015, estrelado por Al Pacino e Christopher Plummer.

Fogelman foi inspirado pela história do músico Steve Tilston, que descobriu ter recebido uma carta de John Lennon 34 anos após tê-la escrita. No enredo, seu protagonista, Danny Collins (Pacino), é um músico que fez muito sucesso como intérprete durante a juventude nos anos 1970 e tem uma longa carreira. No entanto, ele nunca emplacou suas próprias composições.

Depois de ganhar de presente de aniversário de seu agente, Frank Grubman (Plummer), uma carta recém-descoberta de John Lennon incentivando-o a escrever, ele decide que sua carreira precisa ser mais autoral. Para isso, é preciso renegar tudo aquilo que tirou seu foco ao longo de décadas: drogas, mulheres e superficialidades. Assim, Danny decide mudar o rumo de sua vida e procurar o filho que teve há 40 anos e nunca conheceu, em uma tentativa de se conectar com ele.

O filho é Tom Donnelly (Bobby Cannavale), fruto de um encontro descompromissado com uma fã no camarim. Sem nenhum tipo de contato desde que ele nasceu, Danny decide procurar Tom para fazer parte de sua vida. No entanto, Tom, que tem muitos ressentimentos pela ausência de Danny e leva um estilo de vida completamente diferente, simples e regrado, não quer saber do pai. Casado com Samantha (Jennifer Garner), com quem está prestes a ter seu segundo filho, eles levam uma rotina tranquila em New Jersey, lutam para arcar com as despesas e sonham em conseguir colocar Hope, a filha com TDAH, em uma escola especial.

Danny, no entanto, está obstinado a conquistar o filho. Hospeda-se em um hotel gerenciado por Mary Sinclair (Annette Bening), com quem desenvolve um romance, e insiste em fazer parte da vida de sua família recém-descoberta. Além disso, volta a compor e planeja apresentar sua nova canção em seu próximo show.

Com vários momentos divertidos, cativantes e até dramáticos, o filme de Fogelman é uma deliciosa comédia recheada de lições e reflexões sobre as coisas que verdadeiramente importam na vida. Com uma atuação irreverente e às vezes até exagerada de Al Pacino, o que dá um tom ainda maior de travessura, temperando a comédia com seu charme e talento. Com uma trilha sonora composta praticamente por canções de John Lennon, temos nossos ouvidos adoçados pelas mais belas canções do ex-Beatle. Na divertida travessia de Danny para a redenção, torcemos, rimos e nos emocionamos com cada uma de suas experiências.

Filme: Não Olhe para Trás

Direção: Dan Fogelman

Ano: 2015

Gênero: Comédia/Drama/Musical

Nota: 9/10