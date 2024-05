Elegante e sofisticada, deliciosa comédia romântica com Jason Bateman e Olivia Wilde está no Prime Video

Escrito e dirigido por Peter Glanz, “Uma Semana a Três” é uma comédia romântica que resgata a estética urbana de Woody Allen, com suas imagens nostálgicas das ruas e edifícios de Nova York. A trilha sonora, repleta de jazz, e a atmosfera anacrônica em que os personagens se movem, evocam um passado charmoso. A narração de Larry Pine e a simetria na fotografia e na paleta de cores também lembram o estilo distintivo de Wes Anderson.

Com frequentes cenas em câmera lenta e closes que acrescentam um toque de sofisticação, o filme narra a história de Conrad Valmont, interpretado por Jason Bateman. Conrad é um homem de quarenta anos, com uma mentalidade imatura e adolescente. Ele é irresponsável e mulherengo, e não hesita em confessar ao seu terapeuta que não sente atração física por mulheres que ele respeita como seres humanos, e vice-versa.

Filho de aristocratas, Conrad cresceu no hotel de luxo pertencente à sua família, o Hotel Valmont. Quando criança, foi deixado aos cuidados dos funcionários do hotel, enquanto seus pais desfrutavam da riqueza longe das responsabilidades parentais. Agora, com a decisão de seus pais de se divorciarem, Conrad é expulso do hotel e sua mesada é cortada.

Sem nunca ter escrito ou publicado nada, apesar de se considerar um aspirante a escritor aos 40 anos, Conrad se vê sem trabalho e sem saber como viver fora do luxo a que está acostumado. Despejado, ele se muda para a casa de seu único amigo, Dylan Tate, interpretado por Billy Crudup, com apenas 200 dólares no bolso.

Em um passeio de metrô, Conrad avista uma mulher bela e misteriosa, por quem se apaixona instantaneamente. Para sua surpresa, Dylan também conhece a mesma mulher e se sente igualmente atraído por ela. A mulher em questão é Beatrice, interpretada por Olivia Wilde, uma pisciana sonhadora e leitora ávida de Jane Austen.

A competitividade entre Dylan e Conrad é imediata, e ambos começam a disputar a atenção de Beatrice. Dylan, tentando ser o amigo leal, faz Conrad prometer que não irá interferir em seu romance com Beatrice. No entanto, Beatrice demonstra maior interesse por Conrad, que, deslealmente, marca um encontro com ela, quebrando sua promessa.

Ao longo de uma semana, Conrad é expulso da casa de Dylan e passa a morar com Beatrice, iniciando um romance intenso e tumultuado. No entanto, sua natureza irresponsável e volúvel começa a comprometer o relacionamento, levando-o novamente ao ciclo de fracassos amorosos que coleciona.

O filme também explora a complexa dinâmica entre Conrad, Dylan e Beatrice, enquanto eles tentam entender seus sentimentos e emoções uns pelos outros, navegando por inveja, rancor, paixão e idealização. “Uma Semana a Três” nos leva a refletir sobre a imagem idealizada que criamos das pessoas no início dos relacionamentos e como essa imagem se sustenta, ou não, a longo prazo.

Além da trama principal, “Uma Semana a Três”, no Prime Video, é enriquecido por suas subtramas e personagens secundários que adicionam profundidade à narrativa. A mãe de Conrad, uma figura ausente e fria, é interpretada por Jenny Slate, trazendo uma perspectiva sobre a infância negligenciada de Conrad. As interações dele com personagens secundários revelam nuances de sua personalidade e suas inseguranças.

A trilha sonora, composta por músicas clássicas de jazz, é um elemento crucial que define o tom do filme, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo nostálgica e contemporânea. As escolhas musicais refletem o estado emocional dos personagens e adicionam uma camada extra de sofisticação à narrativa visual.

Visualmente, o filme é um deleite, com a direção de fotografia capturando a essência de Nova York de maneira elegante e estilizada. As cenas são cuidadosamente compostas, com uma atenção meticulosa aos detalhes, desde os figurinos até os cenários, criando um mundo que é ao mesmo tempo real e cinematograficamente idealizado.

Filme: Uma Semana a Três

Direção: Peter Glanz

Ano: 2014

Gênero: Comédia/Drama/Romance

Nota: 8/10