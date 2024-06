Comédia romântica com Amy Schumer na Netflix vai te fazer rir e refletir

Priorizar a si mesmo acima de tudo, colocando seu bem-estar em primeiro lugar, é um desafio considerável na era do politicamente correto, onde parece que tudo vira uma batalha por uma suposta verdade absoluta. Muitas vezes, somos levados a sacrificar nossos desejos e necessidades para atender às expectativas alheias, sem que esses outros sequer compreendam quem realmente somos.

As redes sociais amplificam essa pressão, funcionando como difusoras de ódios e frustrações. Em momentos assim, é fundamental um despertar, seja ele metafórico ou literal, para nos libertarmos das ilusões que nos aprisionam. É o caso de Renee Bennett, a personagem principal de “I Feel Pretty”. Renee, uma figura que poderia ser comparada a uma musa renascentista, é retratada como uma mulher vibrante e expressiva, ao contrário do sorriso enigmático da Mona Lisa. Originalmente insegura, ela encontra nos diretores e roteiristas Abby Kohn e Marc Silverstein o caminho para uma transformação significativa.

A trama aborda temas profundos com leveza e humor, mas não se engane: as risadas são um veículo para expor as angústias de quem não se aceita e as razões por trás dessa rejeição. A interpretação de Amy Schumer como Renee destaca o potencial da personagem, embora sua insegurança, constantemente reforçada pelo meio em que vive, a impeça de avançar. Schumer brilha durante os 110 minutos do filme, equilibrando a leveza de Renee com a seriedade de seus conflitos, preparando o público para um evento decisivo logo no início.

Esse ponto de virada ocorre quando Renee sofre um acidente durante uma aula de spinning em uma academia lotada de Manhattan. Após desmaiar e ser dada como morta por um breve momento, ela acorda com uma confiança renovada, esquecendo os padrões de beleza impostos e se reconhecendo como bonita por conta própria. Trabalhando em uma empresa de cosméticos, ela enfrenta desafios que poderiam desencorajá-la, mas encontra maneiras criativas de contorná-los.

Kohn e Silverstein, conhecidos por filmes como “Nunca Fui Beijada” (1999), “Ele Não Está Tão a Fim de Você” (2009) e “Como Ser Solteira” (2016), exploram o absurdo das situações com maestria. Em “I Feel Pretty”, situações cômicas são levadas ao extremo, como quando Renee interpreta uma simples pergunta sobre o tamanho de sua roupa como um interesse romântico por parte de Ethan, o vendedor. Schumer e Rory Scovel formam um casal cativante e autêntico, independente de aparências ou expectativas sociais, num elenco repleto de figuras deslumbrantes, incluindo Naomi Campbell, que interpreta a proprietária de uma agência de modelos com uma postura irritantemente indiferente.

Ao fim, o filme nos faz refletir sobre as pressões sociais e a importância de se aceitar como se é, mostrando que a verdadeira transformação vem de dentro e não depende da aprovação alheia.

Filme: I Feel Pretty

Direção: Abby Kohn e Marc Silverstein

Ano: 2018

Gêneros: Comédia/Romance

Nota: 8/10