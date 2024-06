Do diretor de Peaky Blinders, filme na Netflix é imperdível

Quando filmes como “Caminho da Sobrevivência” ganham projeção internacional, torna-se inevitável refletir sobre a profundidade das atrocidades cometidas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). O diretor belga Tim Mielants revela que as tropas de Hitler constantemente superavam seus próprios atos de crueldade impostos aos judeus nos territórios ocupados ao longo dos seis anos de conflito. No caso da Bélgica, Mielants explora uma questão sombria que é desvendada gradualmente através de cenas de um realismo perturbador, uma tarefa facilitada pela natureza brutal dos eventos históricos retratados.

Os acontecimentos narrados por Mielants são tristes, sombrios e previsíveis em sua desoladora monotonia, com a fotografia de Robrecht Heyvaert quebrando a escuridão ocasionalmente com o vermelho do sangue dos condenados e dos algozes.

Na Antuérpia de 1942, Wilfried Wils vive a rotina enfadonha de um policial em uma cidade onde os alemães impõem a lei: perseguir e eliminar judeus, além de confiscar seus bens. O diretor, juntamente com os corroteiristas Carl Joos e Jeroen Olyslaegers, esclarece que a polícia comum não deve interferir nas ações que o Estado reserva a seus maiores inimigos, um mal que resiste e se esconde nos porões das casas e becos escuros da cidade, como ratos, uma imagem popularizada em “Maus: A História de um Sobrevivente” (1986), de Art Spiegelman, e frequentemente utilizada no filme.

Apesar disso, os novos recrutas são fortemente incentivados e até coagidos a participar do massacre, o que Wils faz enquanto tenta criar algum plano para permitir que aqueles que é forçado a perseguir possam escapar.

Em uma patrulha noturna com Lode Metdepenningen, um colega de esquadrão, Wils bate à porta de Chaim Litzke, um judeu abastado interpretado por Pierre Bokma, que o recebe ao lado de sua esposa e filha pequena, apavorada. A presença do oficial flamengo da SS, interpretado por Guy Dierckx, intensifica o horror esperado. O que Wils não previa era a onda de fúria que o dominaria, cujas consequências se desdobram ao longo do filme.

Conhecido pela série “Peaky Blinders” (2013-2022), Tim Mielants, em “Caminho da Sobrevivência”, na Netflix, constrói um suspense de tom fatalista que se intensifica à medida que os atos sanguinários dos nazistas se desenrolam na tela. Stef Aerts e Matteo Simoni têm papéis de destaque na trama, o que favorece a narrativa, conduzida de maneira ágil e fluida. Esse ritmo evita que o filme seja rotulado como “mais uma história sobre o nazismo”.

Filme: Caminho da Sobrevivência

Direção: Tim Mielants

Ano: 2024

Gêneros: Drama

Nota: 8/10