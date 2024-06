O filme mais assistido de 2024 na Netflix

Uma nova releitura dos contos de fadas clássicos, o longa-metragem “Donzela” de Juan Carlos Fresnadillo, indicado ao Oscar por “Esposados” em 1997, coloca Millie Bobby Brown no centro de uma aventura cheia de desafios pela sua sobrevivência. A trama começa quando Elodie, vinda de um vilarejo arruinado, aceita a proposta de casamento de um príncipe aparentemente perfeito. Sua família, vivendo na miséria, vê nessa união uma chance de salvação, especialmente após a oferta ser feita pela Rainha Isabelle (Robin Wright), prontamente aceita pelo desesperado Lord Bayford.

Elodie e sua irmã Floria desfrutam de pequenas aventuras ao redor de sua vila empobrecida, mas a tensão com a madrasta, Lady Bayford (Angela Bassett), persiste, ainda que sem grandes tumultos. Ao ser informada sobre o casamento arranjado, Elodie reluta, mas embarca na jornada até o castelo, acompanhada por sua família, com a esperança de um futuro melhor para seu povo.

A chegada ao castelo e o encontro com o príncipe Henry (Nick Robinson) trazem uma reviravolta. A conexão imediata entre Elodie e Henry alivia suas preocupações iniciais. Durante um passeio a cavalo pelos belos cenários do reino, a jovem começa a acreditar na promessa de um futuro feliz.

Entretanto, Lady Bayford, percebendo que nem tudo é o que parece, tenta alertar Elodie sobre possíveis perigos. Suas suspeitas são ignoradas pela jovem, que escolhe confiar em Henry. Após uma cerimônia nupcial que se revela estranha, a verdadeira face do príncipe é revelada: Elodie é empurrada por um precipício, caindo em uma floresta árida, habitada por um dragão que devasta tudo à sua frente.

Elodie descobre que é parte de um ritual cruel, onde jovens são sacrificadas ao dragão. Informada pelo próprio monstro sobre seu destino inevitável, ela decide lutar pela sobrevivência. Em sua jornada solitária, repleta de desafios, Elodie aprende que sua força interior é a chave para enfrentar as adversidades, sem depender de nenhum homem para resgatá-la.

“Donzela”, disponível na Netflix, oferece uma visão mais sombria das histórias de princesas, destacando Millie Bobby Brown em uma performance poderosa. Fresnadillo entrega um filme que, mesmo com um tom de sessão da tarde, permite que Brown demonstre sua capacidade de carregar uma narrativa intensa e cheia de reviravoltas.

Ao longo do filme, Elodie evolui de uma jovem relutante a uma figura de determinação e coragem, enfrentando o dragão e desafiando as expectativas. A traição do príncipe Henry e a revelação da verdadeira natureza do casamento forjam a jornada de Elodie em uma batalha pela liberdade e pela sua própria identidade.

A presença de Robin Wright como Rainha Isabelle e Angela Bassett como Lady Bayford adiciona camadas de complexidade às relações familiares e políticas no enredo. A dinâmica entre Elodie e essas figuras maternas, com suas motivações e desconfianças, intensifica a trama, refletindo as diversas formas de poder e influência que cercam a protagonista.

“Donzela” se destaca por reimaginar os contos de fadas através de uma lente moderna, onde a protagonista não é apenas uma donzela em apuros, mas uma figura que resgata sua própria história. Fresnadillo combina elementos tradicionais com um toque contemporâneo, criando uma narrativa que é ao mesmo tempo familiar e inovadora. A luta de Elodie contra o dragão torna-se um símbolo de resistência contra os papéis impostos e a busca por autonomia.

“Donzela” reafirma que, apesar das adversidades e traições, a força e a resiliência de Elodie a conduzem de volta para sua família, pronta para enfrentar o futuro com a certeza de que sua verdadeira força está dentro de si mesma. O filme não apenas entretém, mas também oferece uma reflexão sobre os papéis femininos e a importância de lutar por um destino próprio.

Filme: Donzela

Direção: Juan Carlos Fresnadillo

Ano: 2024

Gênero: Aventura/Ação/Fantasia

Nota: 8/10