Recordista de prêmios, filme de Yorgos Lanthimos com as ganhadoras do Oscar Emma Stone e Rachel Weisz está na Netflix

Relações conflituosas entre pessoas próximas não são novidade no cinema, tampouco nas obras de Yorgos Lanthimos. O cineasta grego já demonstrou sua predileção por esse tema em “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2017), e, em “A Favorita” (2018), ele transporta o cenário para a Inglaterra do início do século 18. O enredo foca na feroz disputa entre duas mulheres aristocráticas: uma estabelecida na corte da rainha Ana da Grã-Bretanha e outra, empobrecida, que busca recuperar seu status.

“A Favorita” se diferencia de outras narrativas históricas britânicas pela sua abordagem satírica e irreverente. Diferentemente de filmes como “O Rei” (2019) de David Michôd, “Legítimo Rei” (2018) de David Mackenzie, e “Duas Rainhas” (2018) de Josie Rourke, que se destacam pela qualidade e detalhamento, a produção de Lanthimos ultrapassa esses padrões com uma narrativa única e mordaz.

Deborah Davis e Tony McNamara foram responsáveis pelo roteiro, inspirado em eventos reais da vida de Ana, uma das monarcas menos conhecidas do Reino Unido, governante durante uma das guerras contra a França. Olivia Colman interpreta a rainha, uma figura complexa e ambígua, que oscila entre ser repulsiva e suscitar piedade. Ana é retratada como uma mulher atormentada por crises de gota, com hábitos excêntricos, incluindo a criação de dezessete coelhos, cada um simbolizando um filho perdido.

Lady Sarah Churchill, interpretada por Rachel Weisz, é a confidente e amante da rainha. A relação entre elas, incentivada pelo marido de Sarah, lorde Marlborough, é central na trama. A atuação de Colman lhe rendeu um Oscar de Melhor Atriz, mas é Weisz quem se destaca com sua interpretação equilibrada e perturbadora, especialmente após uma reviravolta crucial na história.

Abigail Masham, uma jovem empobrecida interpretada por Emma Stone, chega à corte após a ruína financeira de seu pai. Iniciando como serva, ela gradualmente conquista seu espaço, demonstrando determinação ao curar as úlceras da rainha com ervas medicinais. Sua ascensão é marcada por uma coragem implacável, refletida na cena em que suporta queimaduras causadas por lixívia.

Emma Stone traz uma vivacidade refrescante ao ambiente opressivo do filme, exacerbado pelo uso de lentes olho de peixe nas cenas mais intensas. Embora o elenco inclua outros atores, Colman, Weisz e Stone dominam o filme com suas performances inesquecíveis, encapsulando a essência de “A Favorita”.

Filme: A Favorita

Direção: Yorgos Lanthimos

Ano: 2018

Gêneros: Comédia/Drama/Thriller

Nota: 9/10