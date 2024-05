O filme surpreendente e inteligente que vai te prender até a última cena, no Prime Video

Eventualmente, temos a sorte de escolher um filme aleatório e sermos positivamente surpreendidos. Assim é “O Alfaiate”, longa dirigido por Graham Moore, lançado em 2022, disponível no Prime Video. A trama mistura drama, mistério e máfia em uma narrativa bem construída, sustentada por atuações convincentes. Mark Rylance, em particular, destaca-se como o protagonista Leonard, um alfaiate inglês que se estabeleceu em Chicago. Situado nos anos 1950, o enredo possui reviravoltas que lembram produções de Quentin Tarantino, aumentando a tensão a cada cena.

Graham Moore, vencedor do Oscar pelo roteiro de “O Jogo da Imitação”, demonstra seu talento aqui com um roteiro refinado e um filme cuidadosamente executado. A atuação de Rylance é elegante e discreta, sistemática e calculada, proporcionando a profundidade necessária para construir uma narrativa envolvente e surpreendente. As razões para Leonard deixar a Inglaterra e ir para os Estados Unidos não são claras, mas o filme insinua algumas pistas. Ele menciona ter ido à guerra e, em outro momento, diz que fugiu das calças jeans. Leonard é um alfaiate especializado em ternos masculinos.

A precisão de seu corte o tornou o alfaiate preferido dos clientes mais ricos de Chicago, incluindo chefes da máfia como Roy Boyle (Simon Russell Beale). Sua assistente, a jovem Mable (Zoey Deutch), conhece cada um de seus movimentos meticulosos, facilitando seu trabalho ao deixar as ferramentas no lugar certo e o café sempre pronto ao lado.

Leonard é apaixonado por cada etapa da confecção dos ternos, incluindo a compreensão das medidas de seus clientes. Para ele, os ternos devem se ajustar não apenas aos corpos, mas também às personalidades dos homens que os vestem. Ao lidar com uma variedade de gângsteres perigosos e mal-educados que usam os fundos de sua loja para negócios ilícitos, Leonard começa a analisar seus comportamentos.

É crucial entender que Leonard é extremamente inteligente e, apesar de parecer quase sempre indefeso, age como um mestre de xadrez, movendo suas peças com calma e precisão.

Um de seus clientes mais problemáticos é Richie (Dylan O’Brien), que recebe atenção especial de Mable e está quase sempre acompanhado de Francis (Johnny Flynn). Quando esses dois descobrem que há um informante em seu clã, gravando conversas nos fundos da loja de Leonard, a situação se complica e se torna perigosa, envolvendo o alfaiate e sua assistente nos negócios da máfia.

À medida que a trama se desenvolve, somos surpreendidos por revelações e comportamentos inesperados dos personagens. Cada um deles revela intenções e motivações unilaterais inimagináveis. O filme mantém o espectador preso em uma trama de gato e rato, deixando-nos frequentemente incertos sobre quem está realmente no controle.

Eventualmente, somos surpreendidos pelo desenvolvimento e pelas motivações ocultas de cada personagem. Leonard, com sua personalidade complexa, se destaca como um homem profundamente introspectivo, enquanto Mable, apesar de sua aparente inocência, revela uma força inesperada. A tensão crescente entre os personagens e o ambiente claustrofóbico da alfaiataria criam uma atmosfera intensa e envolvente, tornando “O Alfaiate” um filme que mantém o público cativado até o último momento.

O roteiro de Moore, com suas camadas de intriga e suspense, é magistralmente executado, e a direção cuidadosa garante que cada detalhe contribua para o impacto geral do filme. As atuações de apoio, especialmente de Deutch e Beale, complementam perfeitamente a performance central de Rylance, criando uma dinâmica que enriquece a narrativa. “O Alfaiate” é um exemplo de como uma história bem contada e interpretada pode transcender as expectativas e oferecer uma experiência cinematográfica memorável.

O equilíbrio entre os elementos de mistério, drama e ação é habilmente mantido, e as reviravoltas na trama são tanto surpreendentes quanto convincentes. Moore consegue evitar os clichês comuns a muitos filmes de máfia, proporcionando uma visão fresca e original do gênero. A ambientação dos anos 1950 é autenticada pelos detalhes meticulosos na produção, desde os figurinos até a cenografia, transportando o espectador para aquela época de maneira imersiva.

“O Alfaiate” não é apenas um thriller envolvente, mas também um estudo de personagens profundo e perspicaz. A evolução de Leonard ao longo do filme, sua interação com os outros personagens e sua capacidade de manipular as situações a seu favor são aspectos que mantêm o público intrigado e investido na história. É um filme que recompensa a atenção aos detalhes e a apreciação pela arte da narrativa visual.

Filme: O Alfaiate

Direção: Graham Moore

Ano: 2022

Gênero: Policial/Drama/Mistério

Nota: 9/10