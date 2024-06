O melhor filme da Netflix em 2024, até agora

O momento em que celebridades são realmente responsabilizadas por seus crimes ainda pode não ter chegado, mas o crescente interesse de jornalistas e cineastas por tais eventos demonstra que a justiça está ganhando força. Escândalos sexuais, em particular, sempre foram um tema recorrente na indústria cultural, e o documentário “A Grande Entrevista”, focado nas controvérsias de Andrew Albert Christian Edward, terceiro filho de Elizabeth II (1926-2022), reforça essa tendência.

Andrew, o Duque de York, não é conhecido por suas ações filantrópicas ou defesa ambiental, ao contrário de seu irmão mais velho, o atual rei Charles III, que também teve sua cota de escândalos, especialmente durante seu casamento com Diana de Gales (1961-1997). Andrew ganhou notoriedade por encontros clandestinos com jovens, muitas menores de idade, culminando em acusações criminais pelo abuso da estudante americana Virginia Louise Giuffre, que tinha dezessete anos na época, em 2001.

O diretor Philip Martin aborda o caso de forma detalhada, revelando uma série de personagens perturbadores e subtramas complexas através de um roteiro minucioso. Samantha McAlister, uma das jornalistas envolvidas nas negociações para levar Andrew às câmeras da BBC, narra, juntamente com Geoff Bussetil e Peter Moffat, a estratégia utilizada para confrontar o príncipe com evidências incriminadoras. Eles também exploram os bastidores da emblemática entrevista, considerada um dos maiores exclusives do século.

Em 2000, Jae Donnelly, fotógrafo de Nova York, foi recrutado por McAlister, produtora do “Newsnight”, um programa analítico da BBC, para monitorar Jeffrey Epstein (1953-2019), que já enfrentava várias acusações de crimes sexuais. À medida que investigavam, McAlister e Donnelly se aproximaram da família real, uma linha de investigação que se tornou uma obsessão para Martin. Ele habilmente direciona o foco para a Casa de Windsor, sem deixar de lado Epstein, e adiciona outras complexidades ao caso.

Ghislaine Maxwell, socialite britânica e namorada do magnata financeiro americano, entra na história, intensificando as revelações. As orgias organizadas pelo casal foram apenas a ponta de um vasto esquema de tráfico de mulheres. Epstein se suicidou no Centro Correcional Metropolitano em Nova York, onde cumpria uma pena de vinte anos. Andrew Albert Christian Edward conseguiu encerrar o processo depois de pagar doze milhões de libras a Giuffre. A Casa de Windsor retirou seus títulos reais.

Filme: A Grande Entrevista

Direção: Philip Martin

Ano: 2024

Gêneros: Drama/Biografia

Nota: 9/10