Última semana para assistir na Netflix à maior comédia romântica da história do cinema, com Julia Roberts

Certos filmes atravessam o tempo mantendo seu encanto. “Uma Linda Mulher”, uma narrativa moderna sobre uma trabalhadora do sexo da Geórgia que encontra seu par inesperado e cético em uma esquina do Hollywood Boulevard, continua a tocar corações ao redor do mundo. O filme, com suas cenas vibrantes e leves, esconde nas entrelinhas a melancolia dos personagens, refletindo uma tristeza universal.

Garry Marshall (1934-2016) se destacou ao capturar esses dilemas existenciais, transformando seu filme em um espelho para todos que já viveram relações complicadas. Marshall mistura romance e drama com um humor quase ácido, explorando os mundos únicos de cada personagem. Em “Uma Linda Mulher”, o roteirista J.F. Lawton combina a complexidade encantadora de uma jovem com os defeitos de um homem maduro, fundindo suas vidas de tal forma que se tornam inseparáveis.

Vivian Ward parte para mais uma noite de trabalho nas proximidades da estrela de Carole Lombard (1908-1942) na Calçada da Fama, sem saber que sua vida está prestes a mudar para sempre. Diversos tipos de pessoas cruzam seu caminho, desde o pregador excêntrico Abdul Salaam El Razzac (1944-2018), que proclama Los Angeles como o paraíso dos pecadores em busca de redenção, até o milionário que estaciona uma Lotus Esprit prata no meio da rua sem razão aparente.

O roteiro de Lawton evidencia que aquele homem, Edward Lewis, não pretendia parar ali. Ele estava perdido, dirigindo um carro emprestado de um amigo que se revelaria um grande rival nos negócios. Edward precisava chegar ao luxuoso Regent Beverly Wilshire, mas se viu desorientado.

Vivian, conhecendo Los Angeles como a palma de sua mão, apesar de sua vida difícil, inicia uma conversa com Edward, que rapidamente evolui para um encontro íntimo. Após estabelecer suas condições, Vivian e Edward começam a desenvolver uma relação improvável. Ele, encantado com o sorriso dela, propõe que ela passe a semana com ele, oferecendo três mil dólares por sua companhia.

Conforme passam mais tempo juntos, ambos descobrem semelhanças inesperadas em suas vidas. Vivian vende seu corpo para sobreviver, enquanto Edward usa seu charme para manipular empresários idosos, como James Morse, interpretado por Ralph Bellamy (1904-1991), comprando empresas em dificuldade por preços irrisórios.

Lawton tece momentos brilhantes no filme, criando um espetáculo onde Julia Roberts e Richard Gere cativam o público com sua química e talento. O elenco de apoio, cuidadosamente dirigido por Marshall, contribui para a riqueza das cenas, resultando em uma performance impecável.

O desfecho feliz, precedido pela cena em que Roberts nos faz esquecer a icônica “Oh! Pretty Woman” de Roy Orbison (1936-1988), substituindo-a por “It Must Have Been Love” (1987) do Roxette, é puro sonho. A ausência de Garry Marshall é sentida, deixando uma saudade profunda em seus admiradores.

Filme: Uma Linda Mulher

Direção: Garry Marshall

Ano: 1990

Gêneros: Romance/Comédia/Drama

Nota: 10